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Коли можна квасити капусту в березні 2024: найкращі та найгірші дні

Четвер 07 березня 2024 14:00
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Коли можна квасити капусту в березні 2024: найкращі та найгірші дні Фото: Коли квасити капусту в березні 2024 (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Квашена капуста - це чудовий вибір для закуски, бо в ній повно вітамінів. Якщо ви плануєте самостійно її квасити, рекомендується дотримуватися місячного календаря для оптимальних результатів.

Коли саме це можна робити у березні, та коли - ні, читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

В матеріалі використані дані Місячного календаря.

Коли квасити капусту в березні

За вченнями езотериків, ідеальний період для квашення капусти - це період висхідного Місяця. У цей час активізуються бактерії, що сприяють бродінню.

Навпаки, під час спадного Місяця їхня активність зменшується. Щоб уникнути несмачної, м'якої та водянистої капусти, розпочинати процес квашення краще у висхідний період Місяця.

Для отримання смачної, хрусткої та довго зберігаючої капусти важливо правильно вибрати день для квашення, керуючись місячним календарем.

У березні 2024 року сприятливими днями будуть 13 та 14 березня (висхідний Місяць у Тельці), 15 та 16 березня (висхідний Місяць у Близнюках) та 17-19 березня (висхідний Місяць у Раці).

Коли не можна квасити капусту в березні 2024

Несприятливими днями для квашення капусти в березні 2024 року будуть 10 та 25 березня, коли рекомендується утримуватися від цього процесу.

Загалом, за місячним календарем у березні 2024 року існує значна кількість вдалих періодів для соління капусти.

Яку капусту брати для квашення:

  • Вибирайте свіжу, щільну капусту білих сортів.
  • Добре помийте капусту та інші інгредієнти.
  • Використовуйте чисту посудину.
  • Дотримуйтесь пропорцій солі та інших спецій.
  • Забезпечте капусті оптимальні умови для бродіння: прохолодне темне місце.
  • Регулярно проколюйте капусту дерев'яною шпажкою.

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До речі, лікар розказав, коли снідати та вечеряти, щоб спалити жир на животі.

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