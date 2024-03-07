Коли можна квасити капусту в березні 2024: найкращі та найгірші дні
Квашена капуста - це чудовий вибір для закуски, бо в ній повно вітамінів. Якщо ви плануєте самостійно її квасити, рекомендується дотримуватися місячного календаря для оптимальних результатів.
Коли саме це можна робити у березні, та коли - ні, читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).
В матеріалі використані дані Місячного календаря.
Коли квасити капусту в березні
За вченнями езотериків, ідеальний період для квашення капусти - це період висхідного Місяця. У цей час активізуються бактерії, що сприяють бродінню.
Навпаки, під час спадного Місяця їхня активність зменшується. Щоб уникнути несмачної, м'якої та водянистої капусти, розпочинати процес квашення краще у висхідний період Місяця.
Для отримання смачної, хрусткої та довго зберігаючої капусти важливо правильно вибрати день для квашення, керуючись місячним календарем.
У березні 2024 року сприятливими днями будуть 13 та 14 березня (висхідний Місяць у Тельці), 15 та 16 березня (висхідний Місяць у Близнюках) та 17-19 березня (висхідний Місяць у Раці).
Коли не можна квасити капусту в березні 2024
Несприятливими днями для квашення капусти в березні 2024 року будуть 10 та 25 березня, коли рекомендується утримуватися від цього процесу.
Загалом, за місячним календарем у березні 2024 року існує значна кількість вдалих періодів для соління капусти.
Яку капусту брати для квашення:
- Вибирайте свіжу, щільну капусту білих сортів.
- Добре помийте капусту та інші інгредієнти.
- Використовуйте чисту посудину.
- Дотримуйтесь пропорцій солі та інших спецій.
- Забезпечте капусті оптимальні умови для бродіння: прохолодне темне місце.
- Регулярно проколюйте капусту дерев'яною шпажкою.
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