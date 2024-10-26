Коли ловити рибу в листопаді: місячний календар та сприятливі дні

Листопад - це час змін для риболовлі, коли закінчується осіння пора на відкритій воді, а зима вже наближається. Вода поступово охолоджується, що змінює поведінку риби - багато видів готуються до зимівлі, зменшуючи свою активність. Тож як ловити рибу у листопаді?

РБК-Україна (проєкт Styler) пояснює, у які дні листопада риба має шанси добре йти на гачок та як її ловити.

Які види риби активні в листопаді

Листопад є ідеальним часом для лову хижої риби. Перед настанням зими хижі види, такі як щука, судак, окунь та минь активно наїдаються, накопичуючи жири. Це значно підвищує шанси на вдалу риболовлю.

Водночас мирна риба поступово шукає зимувальні ями, і її активність знижується. Лящ, плітка й в'язь ще можуть клювати, але на стабільний улов розраховувати не варто.

Ловля на спінінг у листопаді

Спінінг у листопаді - це один із найкращих методів для лову хижаків. Після зниження температури води активність риби падає, тому для успішної риболовлі варто використовувати великі приманки та повільну проводку.

Окунь зазвичай полює на неглибоких ділянках з водною рослинністю, а щука і судак віддають перевагу глибоким місцям. Воблери, силіконові приманки та коливальні блешні - відмінний вибір для полювання на трофейні екземпляри.

Ловля на фідер і поплавкову снасть

До того, як водойми покриються льодом, ще є можливість рибалити на літні снасті. Фідер і поплавкова вудка можуть забезпечити гарний улов уклейки, підлящика або плітки.

Кращими наживками для мирної риби стануть черв'яки, опариші та мотиль. Для мисливців за хижою рибою живець буде хорошим варіантом для лову налима чи щуки, якщо обрати правильне місце та час.

Підготовка і тактика в листопаді

Ловля риби в листопаді вимагає ретельної підготовки. Важливо одягатися відповідно до погодних умов, адже температура води значно знижується.

Рибалці варто уважно стежити за прогнозом погоди, особливо за нічними заморозками, які можуть утворити кригу на водоймах. Також слід ретельно підбирати приманки та снасті, оскільки поведінка риби змінюється в холодну пору.

Календар риболовлі на листопад

У листопаді поведінка риби залежить від багатьох факторів, включно з фазами місяця та погодними умовами. Ось календар вдалих і невдалих днів для риболовлі:

Найкращий кльов:

1-4,

14-18,

28-30 листопада.

Середній кльов:

5-9,

23-27 листопада.

Риба не клюватиме: