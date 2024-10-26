Когда ловить рыбу в ноябре: лунный календарь и благоприятные дни
Ноябрь - это время перемен для рыбалки, когда заканчивается осенняя пора на открытой воде, а зима уже приближается. Вода постепенно охлаждается, что изменяет поведение рыбы - многие виды готовятся к зимовке, уменьшая свою активность. Так как же ловить рыбу в ноябре?
РБК-Украина (проект Styler) объясняет, в какие дни ноября у рыбы есть шансы хорошо идти на крючок и как ее ловить.
Какие виды рыбы активны в ноябре
Ноябрь является идеальным временем для ловли хищной рыбы. Перед наступлением зимы хищные виды, такие как щука, судак, окунь и налим активно наедаются, накапливая жиры. Это значительно повышает шансы на удачную рыбалку.
В то же время мирная рыба постепенно ищет зимовальные ямы и ее активность снижается. Лещ, плотва и язь еще могут клевать, но на стабильный улов рассчитывать не стоит.
Ловля на спиннинг в ноябре
Спиннинг в ноябре - это один из лучших методов для ловли хищников. После понижения температуры воды активность рыбы падает, поэтому для успешной рыбалки следует использовать большие приманки и медленную проводку.
Окунь обычно охотится на неглубоких участках с водной растительностью, а щука и судак предпочитают глубокие места. Воблеры, силиконовые приманки и колебательные мормышки - отличный выбор для охоты на трофейные экземпляры.
Ловля на фидер и поплавковую снасть
До того, как водоемы покроются льдом, есть еще возможность рыбачить на летние снасти. Фидер и поплавочная удочка могут обеспечить хороший улов уклейки, подлещика или сплетни.
Лучшими наживками для мирной рыбы станут черви, опарыши и мотыль. Для охотников за хищной рыбой черенок будет хорошим вариантом для ловли налима или щуки, если выбрать правильное место и время.
Подготовка и тактика в ноябре
Ловля рыбы в ноябре требует тщательной подготовки. Важно одеваться в соответствии с погодными условиями, ведь температура воды значительно снижается.
Рыбаку следует внимательно следить за прогнозом погоды, особенно за ночными заморозками, которые могут образовать лед на водоемах. Также следует тщательно подбирать приманки и снасти, поскольку поведение рыбы меняется в холодное время.
Календарь рыбалки на ноябрь
В ноябре поведение рыбы зависит от многих факторов, включая фазы луны и погодные условия. Вот календарь удачных и неудачных дней для рыбалки:
Лучший клев:
- 1-4,
- 14-18,
- 28-30 ноября.
Средний клев:
- 5-9,
- 23-27 ноября.
Рыба не будет клевать:
- 10-13,
- 19-22 ноября.
Раньше мы писали, как выбрать теплую и удобную одежду для рыбалки осенью.
Читайте также, где запрещено ловить рыбу с начала ноября.
При написании материала были использованы следующие источники: сайты Rybachek.com.ua и Fish-master.com.ua.