Когда ловить рыбу в ноябре: лунный календарь и благоприятные дни

Ноябрь - это время перемен для рыбалки, когда заканчивается осенняя пора на открытой воде, а зима уже приближается. Вода постепенно охлаждается, что изменяет поведение рыбы - многие виды готовятся к зимовке, уменьшая свою активность. Так как же ловить рыбу в ноябре?

РБК-Украина (проект Styler) объясняет, в какие дни ноября у рыбы есть шансы хорошо идти на крючок и как ее ловить.

Какие виды рыбы активны в ноябре

Ноябрь является идеальным временем для ловли хищной рыбы. Перед наступлением зимы хищные виды, такие как щука, судак, окунь и налим активно наедаются, накапливая жиры. Это значительно повышает шансы на удачную рыбалку.

В то же время мирная рыба постепенно ищет зимовальные ямы и ее активность снижается. Лещ, плотва и язь еще могут клевать, но на стабильный улов рассчитывать не стоит.

Ловля на спиннинг в ноябре

Спиннинг в ноябре - это один из лучших методов для ловли хищников. После понижения температуры воды активность рыбы падает, поэтому для успешной рыбалки следует использовать большие приманки и медленную проводку.

Окунь обычно охотится на неглубоких участках с водной растительностью, а щука и судак предпочитают глубокие места. Воблеры, силиконовые приманки и колебательные мормышки - отличный выбор для охоты на трофейные экземпляры.

Ловля на фидер и поплавковую снасть

До того, как водоемы покроются льдом, есть еще возможность рыбачить на летние снасти. Фидер и поплавочная удочка могут обеспечить хороший улов уклейки, подлещика или сплетни.

Лучшими наживками для мирной рыбы станут черви, опарыши и мотыль. Для охотников за хищной рыбой черенок будет хорошим вариантом для ловли налима или щуки, если выбрать правильное место и время.

Подготовка и тактика в ноябре

Ловля рыбы в ноябре требует тщательной подготовки. Важно одеваться в соответствии с погодными условиями, ведь температура воды значительно снижается.

Рыбаку следует внимательно следить за прогнозом погоды, особенно за ночными заморозками, которые могут образовать лед на водоемах. Также следует тщательно подбирать приманки и снасти, поскольку поведение рыбы меняется в холодное время.

Календарь рыбалки на ноябрь

В ноябре поведение рыбы зависит от многих факторов, включая фазы луны и погодные условия. Вот календарь удачных и неудачных дней для рыбалки:

Лучший клев:

1-4,

14-18,

28-30 ноября.

Средний клев:

5-9,

23-27 ноября.

Рыба не будет клевать: