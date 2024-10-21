З початку листопада заборонено ловити рибу: де саме та які є винятки

З початку листопада у багатьох водоймах України починає діяти заборона на вилов риби, тому рибалкам треба бути обачними, адже можна нарватися на великий штраф.

РБК-Україна (проект Styler) пояснює, де саме українцям не можна ловити рибу у листопаді.

Чому вводиться заборона на вилов риби з 1 листопада

З 1 листопада на території України починає діяти заборона на вилов водних біоресурсів у зимувальних ямах. Це місця, де риба збирається для зимівлі, і заборона покликана зберегти популяції різних видів риб.

Заборона триватиме до початку весняно-літнього нерестового періоду 2025 року.

Основна мета обмеження - забезпечення безпечних умов для зимівлі риби та попередження незаконного вилову. Важливо розуміти, що вилов у зимувальних ямах заборонено по всій країні.

Чому ця заборона має велике значення

Зимувальні ями - це природні осередки для риби, де вона переживає холодний сезон, і в цей час її активність знижується. Вилов риби в таких місцях під час зимівлі негативно впливає на популяції та порушує екосистему водойм.

Тому, з метою збереження водних біоресурсів, вживаються заходи для контролю за дотриманням заборони. Державні органи нагадують рибалкам про необхідність дотримуватися правил і попереджають про наслідки порушень.

Де дозволено рибалити під час заборони

Риболовля під час заборони дозволена лише за межами зимувальних ям.

Любительський лов можна здійснювати за допомогою певних снастей, таких як зимові вудочки, спінінги та поплавкові снасті, з обмеженою кількістю гачків - до семи на одного рибалку.

При цьому дозволено використовувати як природні, так і штучні приманки. Риболовля у таких умовах не загрожує водним ресурсам і допомагає забезпечити збереження рибних популяцій.

Яка відповідальність за порушення заборони

Порушення встановлених правил призводить до адміністративної відповідальності. За вилов риби в заборонених місцях передбачено штрафи в розмірі від 34 до 680 гривень.

Окрім цього, рибалок можуть зобов'язати відшкодувати збитки за кожну незаконно виловлену рибу. Порушників також можуть притягнути до кримінальної відповідальності за грубі порушення.