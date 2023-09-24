Коли купувати дитині перший телефон: Комаровський дав відповідь

У сучасному світі кожна людина має мобільний телефон, а діти стають власниками гаджетів з досить раннього віку. Проте чи не шкодить це їхньому загальному розвиткові?

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на відео на YouTube -каналі Доктора Комаровського відповідає на це запитання.

Що радить світова медицина

Асоціації педіатрів США, Канади та Австралії кажуть про те, що перший особистий телефон дитина повинна отримати у віці від 10 до 14 років. Оскільки багато соціальних мереж дозволяють реєстрацію з 13-річного віку, то цей період є оптимальним.

З усім тим сьогодні телефон - це єдиний спосіб швидкої комунікації, що важливо для дитини та батьків. До того ж для правильної соціалізації та місцю в соціумі важливо, щоб дитина почувалася як усі, стверджує Комаровський.

Якщо дитина росте в розділених сім'ях (подружжя розлучилося чи живе в різних містах), вона повинна спілкуватися з батьком чи матір'ю, і телефон стає саме цим способом для комунікації.

Але водночас варто розуміти, що смартфон не може замінити виховання та проведення часу з батьками. Для органічного розвитку дитини важливо, щоб вона пізнавала світ не лише в рамках гаджета.

Якщо ви ухвалили рішення придбати дитині телефон, тоді підготуйте до цього насамперед себе. Зареєструйтеся в тих соціальних мережах, якими буде користуватися ваша дитина. Встановіть батьківський контроль за контентом, який споживатиме дитина.

Також домовтеся з дитиною про умови використання телефона. Обговоріть кількість дозволених годин на день та які застосунки завантажить дитина.

Проте не забувайте, що найважливішу роль у вихованні дитини відіграє спілкування. Тому цей елемент підготовки вашого сина чи вашої доньки до дорослого життя завжди ставте на перше місце.