Когда покупать ребенку первый телефон: Комаровский ответил

В современном мире у каждого человека есть мобильный телефон, а дети становятся владельцами гаджетов с достаточно раннего возраста. Однако не вредит ли это их общему развитию?

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео на YouTube -канале Доктора Комаровского отвечает на этот вопрос.

Что советует мировая медицина

Ассоциации педиатров США, Канады и Австралии говорят о том, что первый личный телефон ребенок должен получить в возрасте от 10 до 14 лет. Поскольку многие социальные сети позволяют регистрацию с 13-летнего возраста, то этот период является оптимальным.

Со всем тем сегодня телефон - это единственный способ быстрой коммуникации, что важно для ребенка и родителей. К тому же для правильной социализации и места в социуме важно, чтобы ребенок чувствовал себя как все, утверждает Комаровский.

Если ребенок растет в разделенных семьях (супруги развелись или живут в разных городах), он должен общаться с отцом или матерью, и телефон становится именно этим способом для коммуникации.

Но в то же время следует понимать, что смартфон не может заменить воспитание и времяпрепровождение с родителями. Для органического развития ребенка важно, чтобы он узнавал мир не только в рамках гаджета.

Если вы приняли решение купить ребенку телефон, тогда подготовьте к этому прежде всего себя. Зарегистрируйтесь в социальных сетях, которыми будет пользоваться ваш ребенок. Установите родительский контроль за контентом, который потребляет ребенок.

Также договоритесь с ребенком об условиях использования телефона. Обсудите количество разрешенных часов в день и какие приложения загрузит ребенок.

Однако не забывайте, что самую важную роль в воспитании ребенка играет общение. Поэтому этот элемент подготовки вашего сына или вашей дочери ко взрослой жизни всегда ставьте на первое место.