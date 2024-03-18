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Коли киянам подавати заяву на вступ дитини до першого класу: названо дати

Вступ до першого класу - важливий етап для дітей і батьків (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Прийом заяв на вступ до першого класу від батьків майбутніх учнів у столиці України розпочинається 25 березня.

РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на прес-службу КМДА розповідає, в які строки потрібно подати заяву та як саме це можна зробити.

Коли подати заяву, аби не проґавити вступ

За словами заступника голови КМДА Валентина Мондриївського, цьогоріч прийом документів у перші класи Києва для зручності батьків розпочнеться раніше звичайної дати - вже під час весняних канікул - з 25 березня.

Триватиме прийом документів до перших класів у столиці до 31 травня.

"Безпека освітнього процесу для школярів і вчителів - одна з головних умов роботи освітніх закладів столиці. Саме завдяки достатній кількості укриттів у школах Києва ми забезпечили в цьому навчальному році очне навчання майже 186 тисячам учнів, із яких майже 24 тисячі - першачки", - розповів посадовець.

Він уточнив, що для зарахування дитини до першого класу достатньо:

  • заяви одного з її батьків, наданої власноруч
  • сканованих копій чи фотокопій, направлених власноруч, або електронною поштою на адресу школи

"Оригінали документів, включно з медичними довідками, можна подавати пізніше", - додав Мондриївський.

Критерії зарахування до першого класу та пільги

Заступник голови КМДА зауважив, що головним критерієм зарахування до перших класів є територіальна доступність - закріплення відповідних адрес проживання дітей за певними школами.

Пільги для зарахування до перших класів поширюються на:

  • дітей зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб
  • дітей працівників цих освітніх закладів
  • тих дітей, чиї брати або сестри вже навчаються в обраній школі

"Хочу наголосити, що, крім вище названих умов, для пріоритетного зарахування до перших класів жодних інших не існує. Будь-які фінансові внески до фондів, які співпрацюють із закладами освіти, є винятково добровільними та не гарантують вступу до школи", - додав чиновник.

Якщо комусь із батьків намагатимуться "продавати" місця у школах, чиновник радить "звертатись до правоохоронців із повідомленням про факти корупції".

"Столичні заклади освіти вже максимально забезпечені й забезпечуватимуться надалі - від сучасного обладнання до побутового дріб'язку. Епоха зборів "на штори" має остаточно лишитись у минулому", - підсумував Мондриївський.

Як подати заяву на вступ до школи

Подати заяву на вступ до школи можна кількома способами:

  • фізично - звернувшись безпосередньо до обраного закладу освіти
  • віддалено - у вигляді електронних або поштових листів
  • онлайн - скориставшись електронною реєстрацією в заклади загальної середньої освіти

Для того, щоб подати заяву онлайн, потрібно:

  • зареєструватись на порталі "Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти"
  • обрати заклад загальної середньої освіти
  • створити заявку
  • підтвердити її документами в обраному закладі

Нагадаємо, раніше ми розповідали, коли і як подати заяву на вступ дитини до першого класу в Київській області.

Читайте також, коли в Україні закриють школи, де навчається менш ніж 45 дітей, і що буде з учнями.

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