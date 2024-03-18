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Когда киевлянам подавать заявление на поступление ребенка в первый класс: названы даты

Поступление в первый класс - важный этап для детей и родителей (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Прием заявлений на поступление в первый класс от родителей будущих учеников в столице Украины начинается 25 марта.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу КГГА рассказывает, в какие сроки нужно подать заявление и как это можно сделать.

Когда подать заявление, чтобы не пропустить поступление

По словам заместителя главы КГГА Валентина Мондриевского, в этом году прием документов в первые классы Киева для удобства родителей начнется раньше обычной даты - уже во время весенних каникул - с 25 марта.

Прием документов в первые классы в столице будет длиться до 31 мая.

"Безопасность образовательного процесса для школьников и учителей - одно из главных условий работы образовательных учреждений столицы. Именно благодаря достаточному количеству укрытий в школах Киева мы обеспечили в этом учебном году очное обучение почти 186 тысячам учеников, из которых почти 24 тысячи - первоклассники", - рассказал чиновник.

Он уточнил, что для зачисления ребенка в первый класс достаточно:

  • заявления одного из его родителей, предоставленного собственноручно
  • сканированных копий или фотокопий, направленных собственноручно, или по электронной почте на адрес школы

"Оригиналы документов, включая медицинские справки, можно подавать позже", - добавил Мондриевский.

Критерии зачисления в первый класс и льготы

Заместитель главы КГГА отметил, что главным критерием зачисления в первые классы является территориальная доступность - закрепление соответствующих адресов проживания детей за определенными школами.

Льготы для зачисления в первые классы распространяются на:

  • детей зарегистрированных внутренне перемещенных лиц
  • детей работников этих образовательных учреждений
  • тех детей, чьи братья или сестры уже учатся в выбранной школе

"Хочу отметить, что, кроме выше названных условий, для приоритетного зачисления в первые классы никаких других не существует. Любые финансовые взносы в фонды, сотрудничающие с учебными заведениями, являются исключительно добровольными и не гарантируют поступления в школу", - добавил чиновник. .

Если кому-то из родителей будут пытаться "продавать" места в школах, он советует "обращаться к стражам порядка с сообщением о фактах коррупции".

"Столичные учебные заведения уже максимально обеспечены и будут обеспечиваться в дальнейшем - от современного оборудования до бытовых мелочей. Эпоха сборов "на шторы" должна окончательно остаться в прошлом", - подытожил Мондриевский.

Как подать заявление на поступление в школу

Подать заявление на поступление в школу можно несколькими способами:

  • физически - обратившись непосредственно в выбранное учебное заведение
  • удаленно - в виде электронных или почтовых писем
  • онлайн - воспользовавшись электронной регистрацией в заведения общего среднего образования

Для того чтобы подать заявление онлайн, нужно:

  • зарегистрироваться на портале "Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти"
  • выбрать заведение общего среднего образования
  • создать заявку
  • подтвердить ее документами в выбранном заведении

Напомним, ранее мы рассказывали, когда и как подать заявление на поступление ребенка в первый класс в Киевской области.

Читайте также, когда в Украине закроют школы, где учится менее 45 детей, и что будет с учениками.

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