Коли і як подати заяву на вступ дитини до першого класу: пояснення Київської ОДА

У Київській області розпочинається прийом заяв на вступ до першого класу від батьків майбутніх учнів.

РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на брифінг заступниці голови Київського обласної державної адміністрації Жанни Осипенко розповідає, в які строки потрібно подати заяву та як саме це зробити.

Строки подачі заяв на вступ до першого класу

За словами чиновниці, відповідальний етап прийому заяв від батьків майбутніх першокласників у школах Київської області розпочинається вже зараз.

"До 31 травня батьки мають подати заяви про зарахування своїх дітей до перших класів", - наголосила вона.

Уточнюється, що такі терміни було визначено наказом Міністерства освіти й науки України.

Органам місцевого самоврядування та місцевим органам виконавчої влади рекомендовано щорічно, не пізніше, ніж за один місяць до завершення прийому заяв, визначати дату початку приймання заяв про зарахування.

Як обрати школу для першокласника

Осипенко зауважила, що за школами закріплюються відповідні території обслуговування.

"Діти можуть навчатися в тому закладі освіти, який є найближчим до місця їхнього проживання. Водночас, якщо в школі є вільні місця, батьки майбутніх першокласників можуть обрати й інші заклади освіти", - пояснила вона.

За словами жінки, школи Київської області вже чекають на своїх майбутніх учнів.

Як подати заяву на вступ до школи

Подати заяву на вступ до школи можна кількома способами:

фізично - звернувшись безпосередньо до обраного закладу освіти

онлайн - скориставшись електронною реєстрацією в заклади загальної середньої освіти

Для того, щоб подати заяву онлайн, потрібно: