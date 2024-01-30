Коли у Києві відновлять рух поїздів між станціями "Либідська" і "Деміївська": підрядник назвав дати

Що відомо про стан тунелю зараз

Зараз в тунелі ведуться відновлювальні роботи як всередині тунелю, так і зовні. Після цього планують розробку котловану для демонтажу пошкоджених конструкцій тунелю.

"Наразі виконуємо буріння паль, поверх яких буде зроблена розвантажувальна плита для мінімізації навантаження над тунелем. На цій плиті працюватиме важка техніка - зокрема, бурова установка, яка буритиме стіну в грунті способом буросічних паль, щоб запобігти проникненню води у котлован", - повідомив він.

Зазначимо, що до ремонту задіяно понад 30 одиниць власної спецтехніки. Працівники компанії працюють на об’єкті цілодобово у всі дні тижня без виключення.

"Відновлення перегінного тунелю між станціями “Деміївська” та “Либідська” плануємо завершити восени 2024", - зазначив Максим Шкіль.

Що зараз відбувається на ділянці метро "Деміївська" (фото: facebook.com/shkil.maksim)