Когда в Киеве возобновят движение поездов между станциями "Лыбидская" и "Демеевская": подрядчик назвал даты

Что известно о состоянии тоннеля сейчас

Сейчас в туннеле ведутся восстановительные работы как внутри туннеля, так и снаружи. После этого планируется разработка котлована для демонтажа поврежденных конструкций тоннеля.

"Сейчас выполняем бурение свай, поверх которых будет сделана разгрузочная плита для минимизации нагрузки над тоннелем. На этой плите будет работать тяжелая техника - в частности, буровая установка, которая будет бурить стену в грунте способом буровых свай, чтобы предотвратить проникновение воды в котлован", - сообщил он. .

Отметим, что к ремонту задействовано более 30-ти единиц собственной спецтехники. Сотрудники компании работают на объекте круглосуточно во все дни недели без исключения.

"Восстановление перегонного тоннеля между станциями "Демеевская" и "Лыбидская" планируем завершить осенью 2024 года ", - отметил Максим Шкиль.

Что сейчас происходит на участке метро "Демеевская" (фото: facebook.com/shkil.maksim)