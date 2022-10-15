Коли і як садити "зимовий" часник, щоб отримати щедрий врожай

Коли садити часник у 2022 році

Садити овоч треба за 35-45 днів до початку стабільних морозів. До настання зими і промерзання ґрунту часник встигає розвинути кореневу систему завдовжки 10-12 см, проте зелена парость ще не з’явиться. Оптимальний час посадки часнику – з 20 вересня до кінця жовтня, залежно від погодних умов регіону.

За посівним календарем, у жовтні сприятливими для посадок саме часнику є 26 та 27 жовтня.

Як підготувати грядку

Овоч рекомендується садити на ділянці, де раніше росли гарбузи, картопля, капуста, баштанні культури поруч з помідорами, перцем чи баклажанами.

Грядка має бути сонячна, адже без достатньої кількості світла головки часника добре не розвинуться. Важливо пам'ятати, що часник не любить кислих ґрунтів. Якщо ваша ділянка кисла, грядку варто "розкислити" за кілька тижнів до внесення добрив.

Кислотність грунту можна визначити за допомогою оцту. Налити на жменю землі столовий оцет (3-15%). Якщо в складі грунту оптимальний або підвищений вміст вапна (нейтральний і лужний грунт відповідно), то оцтова кислота вступить в реакцію і після змішування з землею почне виділяти вуглекислий газ, простіше кажучи, "кипіти". Якщо вапна недостатньо (кислий грунт), то ніякої реакції не відбудеться.

Кислий грунт нейтралізувати можна, додавши крейду, вапняно-магнієві добрива, золу. Повторюйте операцію кожні 3-4 роки. З дощами і поливами вапнування змивається і грунт знову стає кислим.

Перед посадкою ділянку варто підживити і внести добрива з розрахунку на м2: 5-6 кг перегною, 30 г суперфосфату, 20 г калійної солі.

Обробіть ділянку плоскорізом, вирівняйте граблями і полийте розчином мідного купоросу (1 ч. л. на 10 літрів води). Вносити добрива на грядку можна не пізніше ніж за 2 тижні до посадки часнику. Після обробки ділянки накрийте її поліетиленовою плівкою або агроволокном.

Як посадити овоч, підготовка до посадки

розберіть головки на зубки;

відберіть найбільші для посадки, відбракувавши кволі і несвіжі;

знезаразьте зубки у соляному розчині (3 ст. л. на 5 л води, потримати дві-три хвилини);

занурте посадковий часник на хвилину у розчин мідного купоросу (1 ч. л. на 10 л води).

Часник під зиму висаджують у борозенки не глибше 10 см. Відстань між ними - 20-25 см, відстань між зубками - приблизно 15-10 см, залежно від величини посадкового матеріалу. Якщо ви вносили перегній при підготовці ділянки під часник, варто насипати на дно борозенок невеликий шар піску (2-3 см) – це захистить зубки від гниття. Після посадки ділянку треба замульчувати (сухим торфом чи дерев'яною стружкою).