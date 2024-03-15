UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Коли і як подати заяву на вступ дитини до першого класу: пояснення Київської ОДА

Про вступ до першого класу потрібно думати вже зараз (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

У Київській області розпочинається прийом заяв на вступ до першого класу від батьків майбутніх учнів.

РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на брифінг заступниці голови Київського обласної державної адміністрації Жанни Осипенко розповідає, в які строки потрібно подати заяву та як саме це зробити.

Строки подачі заяв на вступ до першого класу

За словами чиновниці, відповідальний етап прийому заяв від батьків майбутніх першокласників у школах Київської області розпочинається вже зараз.

"До 31 травня батьки мають подати заяви про зарахування своїх дітей до перших класів", - наголосила вона.

Уточнюється, що такі терміни було визначено наказом Міністерства освіти й науки України.

Органам місцевого самоврядування та місцевим органам виконавчої влади рекомендовано щорічно, не пізніше, ніж за один місяць до завершення прийому заяв, визначати дату початку приймання заяв про зарахування.

Як обрати школу для першокласника

Осипенко зауважила, що за школами закріплюються відповідні території обслуговування.

"Діти можуть навчатися в тому закладі освіти, який є найближчим до місця їхнього проживання. Водночас, якщо в школі є вільні місця, батьки майбутніх першокласників можуть обрати й інші заклади освіти", - пояснила вона.

За словами жінки, школи Київської області вже чекають на своїх майбутніх учнів.

Як подати заяву на вступ до школи

Подати заяву на вступ до школи можна кількома способами:

  • фізично - звернувшись безпосередньо до обраного закладу освіти
  • онлайн - скориставшись електронною реєстрацією в заклади загальної середньої освіти

Для того, щоб подати заяву онлайн, потрібно:

  • зареєструватись на порталі "Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти"
  • обрати заклад загальної середньої освіти
  • створити заявку
  • підтвердити її документами в обраному закладі

Нагадаємо, раніше ми розповідали, коли завершиться навчання у школах Київської області.

Читайте також, коли в Україні закриють школи, де навчається менш ніж 45 дітей, і що буде з учнями.

Читайте РБК-Україна в Google News
МОНДітиОсвіта в Україні