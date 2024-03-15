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Когда и как подать заявление на поступление ребенка в первый класс: объяснение Киевской ОГА

О поступлении в первый класс нужно думать уже сейчас (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

В Киевской области начинается прием заявлений на поступление в первый класс от родителей будущих учеников.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на брифинг заместителя главы Киевской облгосадминистрации Жанны Осипенко рассказывает, в какие сроки нужно подать заявление и как именно это сделать.

Сроки подачи заявлений на поступление в первый класс

По словам чиновницы, ответственный этап приема заявлений от родителей будущих первоклассников в школах Киевской области начинается уже сейчас.

"До 31 мая родители должны подать заявления о зачислении своих детей в первые классы", - подчеркнула она.

Уточняется, что такие сроки определены приказом Министерства образования и науки Украины.

Органам местного самоуправления и местным органам исполнительной власти рекомендовано ежегодно, не позднее чем за один месяц до завершения приема заявлений, определять дату начала приема заявлений о зачислении.

Как выбрать школу для первоклассника

Осипенко отметила, что за школами закрепляются соответствующие территории обслуживания.

"Дети могут учиться в том учебном заведении, которое является самым близким к месту их проживания. В то же время, если в школе есть свободные места, родители будущих первоклассников могут выбрать и другие учебные заведения", - пояснила она.

По словам женщины, школы Киевской области уже ждут своих будущих учеников.

Как подать заявление на поступление в школу

Подать заявление на поступление в школу можно несколькими способами:

  • физически - обратившись непосредственно в избранное учебное заведение
  • онлайн - воспользовавшись электронной регистрацией в заведения общего среднего образования

Для того чтобы подать заявление онлайн, нужно:

  • зарегистрироваться на портале "Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти"
  • выбрать заведение общего среднего образования
  • создать заявку
  • подтвердить ее документами в избранном заведении

Напомним, ранее мы рассказывали, когда завершится обучение в школах Киевской области.

Читайте также, когда в Украине закроют школы, где учится менее 45 детей, и что будет с учениками.

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