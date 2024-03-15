Когда и как подать заявление на поступление ребенка в первый класс: объяснение Киевской ОГА

В Киевской области начинается прием заявлений на поступление в первый класс от родителей будущих учеников.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на брифинг заместителя главы Киевской облгосадминистрации Жанны Осипенко рассказывает, в какие сроки нужно подать заявление и как именно это сделать.
По словам чиновницы, ответственный этап приема заявлений от родителей будущих первоклассников в школах Киевской области начинается уже сейчас.
"До 31 мая родители должны подать заявления о зачислении своих детей в первые классы", - подчеркнула она.
Уточняется, что такие сроки определены приказом Министерства образования и науки Украины.
Органам местного самоуправления и местным органам исполнительной власти рекомендовано ежегодно, не позднее чем за один месяц до завершения приема заявлений, определять дату начала приема заявлений о зачислении.
Осипенко отметила, что за школами закрепляются соответствующие территории обслуживания.
"Дети могут учиться в том учебном заведении, которое является самым близким к месту их проживания. В то же время, если в школе есть свободные места, родители будущих первоклассников могут выбрать и другие учебные заведения", - пояснила она.
По словам женщины, школы Киевской области уже ждут своих будущих учеников.
Подать заявление на поступление в школу можно несколькими способами:
Для того чтобы подать заявление онлайн, нужно:
Напомним, ранее мы рассказывали, когда завершится обучение в школах Киевской области.
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