Когда и как подать заявление на поступление ребенка в первый класс: объяснение Киевской ОГА

Сроки подачи заявлений на поступление в первый класс

По словам чиновницы, ответственный этап приема заявлений от родителей будущих первоклассников в школах Киевской области начинается уже сейчас.

"До 31 мая родители должны подать заявления о зачислении своих детей в первые классы", - подчеркнула она.

Уточняется, что такие сроки определены приказом Министерства образования и науки Украины.

Органам местного самоуправления и местным органам исполнительной власти рекомендовано ежегодно, не позднее чем за один месяц до завершения приема заявлений, определять дату начала приема заявлений о зачислении.

Как выбрать школу для первоклассника

Осипенко отметила, что за школами закрепляются соответствующие территории обслуживания.

"Дети могут учиться в том учебном заведении, которое является самым близким к месту их проживания. В то же время, если в школе есть свободные места, родители будущих первоклассников могут выбрать и другие учебные заведения", - пояснила она.

По словам женщины, школы Киевской области уже ждут своих будущих учеников.

Как подать заявление на поступление в школу

Подать заявление на поступление в школу можно несколькими способами:

физически - обратившись непосредственно в избранное учебное заведение

онлайн - воспользовавшись электронной регистрацией в заведения общего среднего образования

Для того чтобы подать заявление онлайн, нужно: