Коли головний біль смертельно небезпечний? Симптоми, з якими негайно слід бігти до лікаря

Коли болить голова - важко зосередитись, навчатись або працювати. Інколи головний біль минає швидко. В інших випадках - виникає регулярно й залишається надовго. В будь-якому разі не можна забувати, що головний біль може бути симптомом серйозних і небезпечних захворювань.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що треба знати про головний біль і коли слід негайно бігти до лікаря.
При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Міністерство охорони здоров'я України, Центр громадського здоров'я МОЗ України, Into-Sana, Doc.ua, MedClinic, Еmpendium.
Головний біль - це патологічний стан людського організму. Він має різні причини й часто є симптомом серйозних захворювань.
Посилення головного болю можуть спричиняти зміна погоди, робота в нічний час, сидяча робота, перебування в задушливому приміщенні, розумове перенапруження тощо.
До високих рівнів інвалідності та погіршення стану здоров'я населення світу призводять:
Головний біль напруги (ГБН) - найбільш поширений тип первинного головного болю. Зустрічається як у дорослих, так і у підлітків (найчастіше діагностується у жінок).
Він може розпочинатися в потилиці, шиї, очах чи навіть інших групах м'язів тіла й, як правило, розповсюджується на обидві сторони голови.
ГБН становить близько 90% всіх випадків головного болю. Може виникати епізодично, але у 1-3% пацієнтів спостерігається хронічний перебіг захворювання.
Важко знайти людину, в якої б хоч раз у житті не боліла голова (ілюстративне фото: Рixabay)
Кластерний головний біль (КГБ) - неврологічний розлад, що характеризується повторюваним, сильним головним болем з одного боку голови, зазвичай навколо ока.
Характерні ознаки КГБ:
На цей тип розладу можуть вказувати також підвищена слинотеча, тимчасове зниження зору, посилення болю на губах, в очах.
Мігрень - пульсуючий головний біль з одного боку голови.
До симптомів мігрені належать:
помірний або сильний однобічний пульсуючий біль
нудота (найбільш характерний симптом)
біль, що посилюється внаслідок звичайної фізичної активності
біль, що триває від двох годин до двох-трьох днів
напади болю від одного разу на рік до разу на тиждень
Згідно з даними ВООЗ, цей тип головного болю посідає друге місце серед захворювань у жінок віком 15-44 років (які найчастіше зумовлюють втрату працездатності).
Для мігрені характерні рецидивні напади впродовж усього життя.
У жінок мігрені спостерігаються частіше (ілюстративне фото: Рixabay)
Про запалення оболонок мозку (початок менінгіту) можуть свідчити регулярні різкі головні болі, які супроводжуються відчуттям тиску на очі, нудотою, гарячкою.
На гнійний менінгіт може вказувати наростаючий і розпираючий головний біль при високій температурі (у "комплекті" зі світлобоязню, непереносимістю звуків і сплутаністю свідомості).
Про наявну пухлину мозку може "розповісти" головний біль, що виникає у другій половині ночі або під ранок. Крім цього присутні слабкість в кінцівках, нудота, порушення зору, утруднене ковтання, проблеми з якістю сну та пам'яттю.
Ознакою інсульту може бути головний біль, що різко виникає і може супроводжуватися лихоманкою, слабкістю в одній половині тіла, невиразністю мови.
За наявності головного болю більшість українців займаються самолікуванням і не звертаються до лікарів. Хтось не сприймає ці симптоми серйозно, інші - побоюються виявити більш серйозну проблему.
Лікарі ж наголошують, що самостійне безконтрольне й тривале застосування препаратів (у цьому випадку - безрецептурних анальгетиків) може призводити до розвитку небезпечних побічних ефектів - від алергічних реакцій до шлунково-кишкових порушень чи ураження печінки й нирок.
В цілому обстеження вимагає будь-який виражений головний біль (або головний біль, що спостерігається впродовж тривалого періоду).
У МОЗ радять негайно звертатися до лікаря, якщо у вас (чи ваших близьких):
Не лінуйтесь турбуватись про власне здоров'я (ілюстративне фото: Рixabay)
Профілактика будь-якого захворювання завжди простіша й дешевша, ніж лікування недуги.
У профілактиці головного болю велике значення мають:
повноцінний відпочинок
достатнє щоденне пиття
достатній сон
регулярна фізична активність
відмова від звичок, що шкодять здоров'ю
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