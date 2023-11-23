Грип, вірус, COVID чи застуда: як розрізняти всі ці захворювання

Зима вже майже настала, а разом із нею прийшли сезонні захворювання. У багатьох людей є нежить, кашель, закладеність носа. Ви просто застудилися чи підхопили щось у натовпі точно таких же сопливих?

Як відрізнити грип, коронавірус, застуду чи вірус, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на WebMD.

Зробіть тест

Слід зазначити, більшість стандартних симптомів - однакові в усіх варіантів захворювань. І вакцинація від грипу чи коронавірусу - не гарантія, що ви не заразитеся. Це захист від тяжких наслідків цих хвороб, а заразитися ви все одно можете. Однак є підказки, які зможуть вказати, наскільки серйозною є ваша хвороба.

Експерти рекомендують удома тримати експрес-тести на визначення коронавірусу. Вже на 2-3-й день хвороби такий тест покаже, чи є у вас COVID.

"Вакцинація не дозволяє вірусам вразити ваші груди. У вакцинованих пацієнтів може виникнути легкий кашель, але багато симптомів залишаються швидше проблемами верхніх дихальних шляхів, наприклад, закладеність носа - як сильна застуда", - пояснює доктор медичних наук, пульмонолог і реаніматолог університету Джонса Хопкінса Панагіс Галіацатос.

Один із характерних симптомів коронавірусу - втрата смаку та нюху. Але зараз він зустрічається все рідше і рідше. І схоже відчуття буває також за сильної застуди чи грипу.

Ситуація загалом змінилася, оскільки в багатьох людей тепер є антитіла, які захищають від серйозніших наслідків коронавірусу, чи це одужання від попередньої інфекції, імунізація чи комбінація одного й іншого.

Зверніть увагу, що COVID може викликати шлунково-кишкові симптоми - нудоту, блювання, діарею. Якщо при застуді ви маєте такий симптом, обов'язково зробіть тест на коронавірус.

Зверніть увагу на час появи симптомів

Симптоми застуди проявляються дуже швидко - якщо ви вдень замерзли, то надвечір ви вже почнете погано почуватися. З грипом ситуація зовсім інша - одна з найбільш характерних рис цього захворювання в тому, що початок хвороби зазвичай раптове з різким підвищенням температури та сильними проявами симптомів.

"Ви можете займатися своїми справами, почуватися добре, а потім раптово сідайте в машину і відчуваєте, ніби вас збив самоскид", - описав початок грипу доктор медичних наук, експерт з інфекційних захворювань із Каліфорнійського університету Пітер Чін-Хонг.

При COVID також є унікальні симптоматичні особливості - симптоми можуть бути відсутніми взагалі або бути дуже легкими. Вони схожі на застуду, але протягом тижня вам поступово ставатиме не краще, а гірше.

"COVID має двофазну структуру, тоді як вірус і застуда - ні. Це коли, у вас начебто все гаразд, а потім ви падаєте зі скелі. Ось чому потрібно почати лікування якнайшвидше, щоб воно запобігло наступу другої фази", - підкреслює Чин Хонг.

Як розрізняти всі захворювання

Застуда

Хвороба триває від 3 до 7 днів і наприкінці періоду настає повне відновлення

Початок захворювання поступовий. Температура піднімається, але не вище 38

Нежить і біль у горлі - помірні чи незначні.

Є кашель, але він швидко проходить

Немає проблем із травленням

Лімфатичні вузли не збільшуються

Грип

Початок хвороби дуже різкий - буквально за кілька годин

Температура може бути високою до 39-40 градусів. Вона тримається кілька днів, потім починає знижуватись

Ниє все тіло, біль у м'язах. Дуже болить голова

Ніс закладає рідко

Горло червоне, може хворіти

Починається сильний кашель на 2-3 день, який може перерости у бронхіт.

Лімфатичні вузли не збільшені

Може бути блювання та діарея

Полегшення надходить на 7-10 день, а повне відновлення приходить тільки через 15-21 день

ГРВІ (вірус)

Починається поступово, симптоми виявляються у перші два-три дні

Температура близько 38 градусів починає знижуватися через 2-3 дні.

Ломота в кістках, розбитість у тілі, але не так сильно виражено, як при грипі

Ніс закладений, виникає сльозогінність, нежить

Горло червоне, кашель проявляється у перші дні, потім поступово йде

Може спостерігатись збільшення лімфатичних вузлів

Проблеми зі шлунково-кишковим трактом бувають рідко

Хвороба проходить на 7-10 день, а до 14 дня можуть спостерігатися слабкість та інші симптоми

Коронавірус