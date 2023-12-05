Коли головний біль смертельно небезпечний? Симптоми, з якими негайно слід бігти до лікаря

Коли болить голова - важко зосередитись, навчатись або працювати. Інколи головний біль минає швидко. В інших випадках - виникає регулярно й залишається надовго. В будь-якому разі не можна забувати, що головний біль може бути симптомом серйозних і небезпечних захворювань.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Міністерство охорони здоров'я України, Центр громадського здоров'я МОЗ України, Into-Sana, Doc.ua, MedClinic, Еmpendium.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що треба знати про головний біль і коли слід негайно бігти до лікаря.

Основне про головний біль

Головний біль - це патологічний стан людського організму. Він має різні причини й часто є симптомом серйозних захворювань.

Посилення головного болю можуть спричиняти зміна погоди, робота в нічний час, сидяча робота, перебування в задушливому приміщенні, розумове перенапруження тощо.

До високих рівнів інвалідності та погіршення стану здоров'я населення світу призводять:

головний біль напруги

кластерний головний біль

мігрень

Головний біль напруги

Головний біль напруги (ГБН) - найбільш поширений тип первинного головного болю. Зустрічається як у дорослих, так і у підлітків (найчастіше діагностується у жінок).

Він може розпочинатися в потилиці, шиї, очах чи навіть інших групах м'язів тіла й, як правило, розповсюджується на обидві сторони голови.

ГБН становить близько 90% всіх випадків головного болю. Може виникати епізодично, але у 1-3% пацієнтів спостерігається хронічний перебіг захворювання.

Важко знайти людину, в якої б хоч раз у житті не боліла голова (ілюстративне фото: Рixabay)

Кластерний головний біль

Кластерний головний біль (КГБ) - неврологічний розлад, що характеризується повторюваним, сильним головним болем з одного боку голови, зазвичай навколо ока.

Характерні ознаки КГБ:

раптове виникнення болю

характер болю - пронизливий, пекучий

спалахи світла в очах

біль може "віддавати" у вухо, скроневу ділянку, нижню щелепу

тривалість приступів - від 15 хвилин до декількох годин

почервоніння ока (очей), сльозотеча

посилене потовиділення, закладеність носа, блідість, нудота

На цей тип розладу можуть вказувати також підвищена слинотеча, тимчасове зниження зору, посилення болю на губах, в очах.

Мігрень

Мігрень - пульсуючий головний біль з одного боку голови.

До симптомів мігрені належать:

помірний або сильний однобічний пульсуючий біль

нудота (найбільш характерний симптом)

біль, що посилюється внаслідок звичайної фізичної активності

біль, що триває від двох годин до двох-трьох днів

напади болю від одного разу на рік до разу на тиждень

Згідно з даними ВООЗ, цей тип головного болю посідає друге місце серед захворювань у жінок віком 15-44 років (які найчастіше зумовлюють втрату працездатності).

Для мігрені характерні рецидивні напади впродовж усього життя.

У жінок мігрені спостерігаються частіше (ілюстративне фото: Рixabay)

Про які хвороби може свідчити головний біль

Про запалення оболонок мозку (початок менінгіту) можуть свідчити регулярні різкі головні болі, які супроводжуються відчуттям тиску на очі, нудотою, гарячкою.

На гнійний менінгіт може вказувати наростаючий і розпираючий головний біль при високій температурі (у "комплекті" зі світлобоязню, непереносимістю звуків і сплутаністю свідомості).

Про наявну пухлину мозку може "розповісти" головний біль, що виникає у другій половині ночі або під ранок. Крім цього присутні слабкість в кінцівках, нудота, порушення зору, утруднене ковтання, проблеми з якістю сну та пам'яттю.

Ознакою інсульту може бути головний біль, що різко виникає і може супроводжуватися лихоманкою, слабкістю в одній половині тіла, невиразністю мови.

Симптоми-передвісники в діагностиці болю голови (інфографіка: empendium.com)

Коли потрібно звертатися до лікаря

За наявності головного болю більшість українців займаються самолікуванням і не звертаються до лікарів. Хтось не сприймає ці симптоми серйозно, інші - побоюються виявити більш серйозну проблему.

Лікарі ж наголошують, що самостійне безконтрольне й тривале застосування препаратів (у цьому випадку - безрецептурних анальгетиків) може призводити до розвитку небезпечних побічних ефектів - від алергічних реакцій до шлунково-кишкових порушень чи ураження печінки й нирок.

В цілому обстеження вимагає будь-який виражений головний біль (або головний біль, що спостерігається впродовж тривалого періоду).

У МОЗ радять негайно звертатися до лікаря, якщо у вас (чи ваших близьких):

мала місце травма голови

мало місце отруєння чадним газом

під час головного болю присутні напади блювання

спостерігається блискавичний раптовий біль, що сягає максимуму за 5 хвилин

спостерігається ортостатичний біль (якщо людина лежала та різко встала)

головний біль змушує прокинутись від сну

спостерігається прогресуючий, тривалий (і/або сильний) головний біль

головний біль супроводжується іншими небезпечними симптомами

Не лінуйтесь турбуватись про власне здоров'я (ілюстративне фото: Рixabay)

Профілактика головного болю

Профілактика будь-якого захворювання завжди простіша й дешевша, ніж лікування недуги.

У профілактиці головного болю велике значення мають: