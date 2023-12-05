Когда головная боль смертельно опасна? Симптомы, с которыми следует немедленно бежать к врачу

Когда болит голова - трудно сосредоточиться, учиться или работать. Иногда головная боль проходит быстро. В других случаях - возникает регулярно и остается надолго. В любом случае нельзя забывать, что головная боль может являться симптомом серьезных и опасных заболеваний.

При подготовке материала были использованы следующие источники: Министерство здравоохранения Украины, Центр общественного здоровья Минздрава Украины, Into-Sana, Doc.ua, MedClinic, Empendium.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что нужно знать о головной боли и когда следует немедленно бежать к врачу.

Основное о головной боли

Головная боль - это патологическое состояние человеческого организма. Она имеет разные причины и часто является симптомом серьезных заболеваний.

Усиление головной боли могут вызывать изменение погоды, работа в ночное время, сидячая работа, пребывание в душном помещении, умственное перенапряжение и т.д.

К высоким уровням инвалидности и ухудшению состояния здоровья населения мира приводят:

головная боль напряжения

кластерная головная боль

мигрень

Головные боли напряжения

Головная боль напряжения (ГБН) - наиболее распространенный тип первичной головной боли. Встречается как у взрослых, так и у подростков (чаще всего диагностируется у женщин).

Она может начинаться в затылке, шее, глазах или даже в других группах мышц тела и, как правило, распространяется на обе стороны головы.

ГБН составляет около 90% всех случаев головной боли. Может возникать эпизодически, но у 1-3% пациентов наблюдается хроническое течение заболевания.

Трудно найти человека, у которого хоть раз в жизни не болела бы голова (иллюстративное фото: Рixabay)

Кластерная головная боль

Кластерная головная боль (КГБ) - неврологическое расстройство, характеризующееся повторяющейся, сильной головной болью с одной стороны головы, обычно вокруг глаза.

Характерные признаки КГБ:

внезапное возникновение боли

характер боли - пронзительный, жгучий

вспышки света в глазах

боль может "отдавать" в ухо, височный участок, нижнюю челюсть

продолжительность приступов - от 15 минут до нескольких часов

покраснение глаза (глаз), слезотечение

усиленное потоотделение, заложенность носа, бледность, тошнота

На этот тип расстройства могут указывать также повышенное слюнотечение, временное снижение зрения, усиление боли на губах, в глазах.

Мигрень

Мигрень - пульсирующая головная боль с одной стороны головы.

К симптомам мигрени относятся:

умеренная или сильная односторонняя пульсирующая боль

тошнота (наиболее характерный симптом)

боль, усиливающаяся вследствие обычной физической активности

боль, продолжающаяся от двух часов до двух-трех дней

приступы боли от одного раза в год до раза в неделю

Согласно данным ВОЗ, этот тип головной боли занимает второе место среди заболеваний у женщин в возрасте 15-44 лет (чаще всего обуславливающих потерю трудоспособности).

Для мигрени характерны рецидивирующие приступы на протяжении всей жизни.

У женщин мигрени наблюдаются чаще (иллюстративное фото: Рixabay)

О каких болезнях может свидетельствовать головная боль

О воспалении оболочек мозга (начале менингита) могут свидетельствовать регулярные резкие головные боли, сопровождающиеся ощущением давления на глаза, тошнотой, лихорадкой.

На гнойный менингит может указывать нарастающая и распирающая головная боль при высокой температуре (в "комплекте" со светобоязнью, непереносимостью звуков и спутанностью сознания).

Об имеющейся опухоли мозга может "рассказать" головная боль, возникающая во второй половине ночи или под утро. Кроме этого присутствуют слабость в конечностях, тошнота, нарушение зрения, затрудненное глотание, проблемы с качеством сна и памятью.

Признаком инсульта может быть головная боль, которая резко возникает и может сопровождаться лихорадкой, слабостью в одной половине тела, невнятностью речи.

Симптомы-предвестники в диагностике головной боли (инфографика: empendium.com)

Когда нужно обращаться к врачу

При наличии головной боли большинство украинцев занимаются самолечением и не обращаются к врачам. Кто-то не воспринимает эти симптомы всерьез, другие - опасаются выявить более серьезную проблему.

Врачи отмечают, что самостоятельное бесконтрольное и длительное применение препаратов (в этом случае - безрецептурных анальгетиков) может приводить к развитию опасных побочных эффектов - от аллергических реакций до желудочно-кишечных нарушений или поражения печени и почек.

В целом обследования требует любая выраженная головная боль (или головная боль, наблюдаемая в течение длительного периода).

В Минздраве советуют немедленно обращаться к врачу, если у вас (или ваших близких):

имела место травма головы

имело место отравление угарным газом

во время головной боли присутствуют приступы рвоты

наблюдается молниеносная внезапная боль, достигающая максимума за 5 минут

наблюдается ортостатическая боль (если человек лежал и резко встал)

головная боль заставляет проснуться от сна

наблюдается прогрессирующая, длительная (и/или сильная) головная боль

головная боль сопровождается другими опасными симптомами

Не ленитесь беспокоиться о собственном здоровье (иллюстративное фото: Рixabay)

Профилактика головных болей

Профилактика любого заболевания всегда проще и дешевле, чем лечение недуга.

В профилактике головных болей большое значение имеют: