Когда головная боль смертельно опасна? Симптомы, с которыми следует немедленно бежать к врачу
Когда болит голова - трудно сосредоточиться, учиться или работать. Иногда головная боль проходит быстро. В других случаях - возникает регулярно и остается надолго. В любом случае нельзя забывать, что головная боль может являться симптомом серьезных и опасных заболеваний.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что нужно знать о головной боли и когда следует немедленно бежать к врачу.
При подготовке материала были использованы следующие источники: Министерство здравоохранения Украины, Центр общественного здоровья Минздрава Украины, Into-Sana, Doc.ua, MedClinic, Empendium.
Основное о головной боли
Головная боль - это патологическое состояние человеческого организма. Она имеет разные причины и часто является симптомом серьезных заболеваний.
Усиление головной боли могут вызывать изменение погоды, работа в ночное время, сидячая работа, пребывание в душном помещении, умственное перенапряжение и т.д.
К высоким уровням инвалидности и ухудшению состояния здоровья населения мира приводят:
- головная боль напряжения
- кластерная головная боль
- мигрень
Головные боли напряжения
Головная боль напряжения (ГБН) - наиболее распространенный тип первичной головной боли. Встречается как у взрослых, так и у подростков (чаще всего диагностируется у женщин).
Она может начинаться в затылке, шее, глазах или даже в других группах мышц тела и, как правило, распространяется на обе стороны головы.
ГБН составляет около 90% всех случаев головной боли. Может возникать эпизодически, но у 1-3% пациентов наблюдается хроническое течение заболевания.
Трудно найти человека, у которого хоть раз в жизни не болела бы голова (иллюстративное фото: Рixabay)
Кластерная головная боль
Кластерная головная боль (КГБ) - неврологическое расстройство, характеризующееся повторяющейся, сильной головной болью с одной стороны головы, обычно вокруг глаза.
Характерные признаки КГБ:
- внезапное возникновение боли
- характер боли - пронзительный, жгучий
- вспышки света в глазах
- боль может "отдавать" в ухо, височный участок, нижнюю челюсть
- продолжительность приступов - от 15 минут до нескольких часов
- покраснение глаза (глаз), слезотечение
- усиленное потоотделение, заложенность носа, бледность, тошнота
На этот тип расстройства могут указывать также повышенное слюнотечение, временное снижение зрения, усиление боли на губах, в глазах.
Мигрень
Мигрень - пульсирующая головная боль с одной стороны головы.
К симптомам мигрени относятся:
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умеренная или сильная односторонняя пульсирующая боль
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тошнота (наиболее характерный симптом)
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боль, усиливающаяся вследствие обычной физической активности
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боль, продолжающаяся от двух часов до двух-трех дней
-
приступы боли от одного раза в год до раза в неделю
Согласно данным ВОЗ, этот тип головной боли занимает второе место среди заболеваний у женщин в возрасте 15-44 лет (чаще всего обуславливающих потерю трудоспособности).
Для мигрени характерны рецидивирующие приступы на протяжении всей жизни.
У женщин мигрени наблюдаются чаще (иллюстративное фото: Рixabay)
О каких болезнях может свидетельствовать головная боль
О воспалении оболочек мозга (начале менингита) могут свидетельствовать регулярные резкие головные боли, сопровождающиеся ощущением давления на глаза, тошнотой, лихорадкой.
На гнойный менингит может указывать нарастающая и распирающая головная боль при высокой температуре (в "комплекте" со светобоязнью, непереносимостью звуков и спутанностью сознания).
Об имеющейся опухоли мозга может "рассказать" головная боль, возникающая во второй половине ночи или под утро. Кроме этого присутствуют слабость в конечностях, тошнота, нарушение зрения, затрудненное глотание, проблемы с качеством сна и памятью.
Признаком инсульта может быть головная боль, которая резко возникает и может сопровождаться лихорадкой, слабостью в одной половине тела, невнятностью речи.
Симптомы-предвестники в диагностике головной боли (инфографика: empendium.com)
Когда нужно обращаться к врачу
При наличии головной боли большинство украинцев занимаются самолечением и не обращаются к врачам. Кто-то не воспринимает эти симптомы всерьез, другие - опасаются выявить более серьезную проблему.
Врачи отмечают, что самостоятельное бесконтрольное и длительное применение препаратов (в этом случае - безрецептурных анальгетиков) может приводить к развитию опасных побочных эффектов - от аллергических реакций до желудочно-кишечных нарушений или поражения печени и почек.
В целом обследования требует любая выраженная головная боль (или головная боль, наблюдаемая в течение длительного периода).
В Минздраве советуют немедленно обращаться к врачу, если у вас (или ваших близких):
- имела место травма головы
- имело место отравление угарным газом
- во время головной боли присутствуют приступы рвоты
- наблюдается молниеносная внезапная боль, достигающая максимума за 5 минут
- наблюдается ортостатическая боль (если человек лежал и резко встал)
- головная боль заставляет проснуться от сна
- наблюдается прогрессирующая, длительная (и/или сильная) головная боль
- головная боль сопровождается другими опасными симптомами
Не ленитесь беспокоиться о собственном здоровье (иллюстративное фото: Рixabay)
Профилактика головных болей
Профилактика любого заболевания всегда проще и дешевле, чем лечение недуга.
В профилактике головных болей большое значение имеют:
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полноценный отдых
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достаточное ежедневное питье
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достаточный сон
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регулярная физическая активность
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отказ от привычек, вредящих здоровью
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