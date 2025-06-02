Коли дресирувати собаку: кінолог назвав ідеальний вік і типову помилку

Найкращий час для початку навчання собаки - не тоді, коли вона підросла, а ще у щенячому віці. Фахівці радять розпочинати дресирування вже у 8-10 тижнів. У цьому віці щеня достатньо адаптоване до навколишнього світу, легко навчається через гру й активно соціалізується.

Про це в коментарі РБК-Україна (проєкт Styler) розповів кінолог Сергій Кузякін.

Чому важливо починати рано

Критичний період соціалізації - від 3 до 16 тижнів. Саме в цей час закладається основа психіки собаки. Те, з чим щеня познайомиться в цьому віці - люди, звуки, предмети, інші тварини - залишає глибокий слід.

"Якщо пропустити цей період, згодом можуть з'явитися страхи, тривожність або небажана поведінка", - каже експерт.

До 4-5 місяців у щеняти закріплюються базові моделі поведінки: що дозволено, як реагувати на нове, як взаємодіяти з людьми. Раннє навчання дозволяє з самого початку формувати правильні реакції.

Крім того, у маленького щеняти ще не закріпились звички на кшталт тягнути повідок, хапати їжу чи гавкати на все підряд. Їх легше попередити, ніж потім виправляти.

До того ж у дитячому віці собаки найкраще сприймають навчання у форматі коротких ігрових сесій - по 2-5 хвилин. Такий підхід викликає позитивні емоції й закладає приємне ставлення до занять у майбутньому.

Чому можна навчити щеня вже у 2-3 місяці

Відповідати на ім'я, встановлювати контакт ("дивись", "до мене")

Самоконтролю: не хапати, не стрибати, вміти чекати

Гігієнічним звичкам, спокійному поводженню на повідку

Соціалізації з людьми, тваринами, предметами

Базовим командам: "сидіти", "лежати", "не можна"

Спокійному ставленню до процедур: обробки, намордник, ветеринарні маніпуляції

"Починати варто якомога раніше. Йдеться не про сувору дресуру, а м'яке, позитивне виховання з першого дня для навчання та формування правильних звичок", - підсумовує Сергій Кузякін.