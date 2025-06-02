Коли дресирувати собаку: кінолог назвав ідеальний вік і типову помилку
Найкращий час для початку навчання собаки - не тоді, коли вона підросла, а ще у щенячому віці. Фахівці радять розпочинати дресирування вже у 8-10 тижнів. У цьому віці щеня достатньо адаптоване до навколишнього світу, легко навчається через гру й активно соціалізується.
Про це в коментарі РБК-Україна (проєкт Styler) розповів кінолог Сергій Кузякін.
Чому важливо починати рано
Критичний період соціалізації - від 3 до 16 тижнів. Саме в цей час закладається основа психіки собаки. Те, з чим щеня познайомиться в цьому віці - люди, звуки, предмети, інші тварини - залишає глибокий слід.
"Якщо пропустити цей період, згодом можуть з'явитися страхи, тривожність або небажана поведінка", - каже експерт.
До 4-5 місяців у щеняти закріплюються базові моделі поведінки: що дозволено, як реагувати на нове, як взаємодіяти з людьми. Раннє навчання дозволяє з самого початку формувати правильні реакції.
Крім того, у маленького щеняти ще не закріпились звички на кшталт тягнути повідок, хапати їжу чи гавкати на все підряд. Їх легше попередити, ніж потім виправляти.
До того ж у дитячому віці собаки найкраще сприймають навчання у форматі коротких ігрових сесій - по 2-5 хвилин. Такий підхід викликає позитивні емоції й закладає приємне ставлення до занять у майбутньому.
Чому можна навчити щеня вже у 2-3 місяці
- Відповідати на ім'я, встановлювати контакт ("дивись", "до мене")
- Самоконтролю: не хапати, не стрибати, вміти чекати
- Гігієнічним звичкам, спокійному поводженню на повідку
- Соціалізації з людьми, тваринами, предметами
- Базовим командам: "сидіти", "лежати", "не можна"
- Спокійному ставленню до процедур: обробки, намордник, ветеринарні маніпуляції
"Починати варто якомога раніше. Йдеться не про сувору дресуру, а м'яке, позитивне виховання з першого дня для навчання та формування правильних звичок", - підсумовує Сергій Кузякін.
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