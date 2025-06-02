Когда дрессировать собаку: кинолог назвал идеальный возраст и типичную ошибку

Лучшее время для начала обучения собаки - не тогда, когда она подросла, а еще в щенячьем возрасте. Специалисты советуют начинать дрессировку уже в 8-10 недель. В этом возрасте щенок достаточно адаптирован к окружающему миру, легко обучается через игру и активно социализируется.

Почему важно начинать рано

Критический период социализации - от 3 до 16 недель. Именно в это время закладывается основа психики собаки. То, с чем щенок познакомится в этом возрасте - люди, звуки, предметы, другие животные - оставляет глубокий след.

"Если пропустить этот период, впоследствии могут появиться страхи, тревожность или нежелательное поведение", - говорит эксперт.

К 4-5 месяцам у щенка закрепляются базовые модели поведения: что разрешено, как реагировать на новое, как взаимодействовать с людьми. Раннее обучение позволяет с самого начала формировать правильные реакции.

Кроме того, у маленького щенка еще не закрепились привычки вроде тянуть поводок, хватать еду или лаять на все подряд. Их легче предупредить, чем потом исправлять.

К тому же в детском возрасте собаки лучше всего воспринимают обучение в формате коротких игровых сессий - по 2-5 минут. Такой подход вызывает положительные эмоции и закладывает приятное отношение к занятиям в будущем.

Чему можно научить щенка уже в 2-3 месяца

Отвечать на имя, устанавливать контакт ("смотри", "ко мне")

Самоконтролю: не хватать, не прыгать, уметь ждать

Гигиеническим привычкам, спокойному поведению на поводке

Социализации с людьми, животными, предметами

Базовым командам: "сидеть", "лежать", "нельзя"

Спокойному отношению к процедурам: обработки, намордник, ветеринарные манипуляции

"Начинать стоит как можно раньше. Речь идет не о строгой дрессуре, а мягкое, позитивное воспитание с первого дня для обучения и формирования правильных привычек", - заключает Сергей Кузякин.