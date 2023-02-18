Коли можна додавати сіль дитині у їжу та у якій кількості: детальне пояснення

Вплив солі на здоров'я

За її словами, велике споживання солі (натрію) пов’язане з високим тиском у дорослих. Людина буде менше споживати такого продукту, якщо ще з змалечку буде дотримуватися раціону з низьким його вмістом.

Харчові звички в дитинстві та підлітковому віці впливають на харчування в подальшому житті, а любов до надто солоної їжі не є чимось генетично закладеним. Вона виникає внаслідок постійного контакту з солоними продуктами.

"Починають з’являтися багато досліджень, які підтверджують зв’язок між високим споживанням солі у дітей і підвищеним артеріальним тиском вже в дитинстві", - йдеться у повідомленні.

Добова норма для дітей

Максимальна добова норма солі залежить від віку:

0-6 місяців - 1 г солі;

6-12 місяців - 1 г солі;

1-3 роки - 2 г солі;

4-6 років - 3 г солі;

7-10 років - 5 г солі;

11 років і старше - 6 г солі.

Немовлята до 6 місяців

Якщо дитина знаходиться на грудному вигодовуванні, вона отримає потрібну кількість мінералів, у тому числі натрій, з грудним молоком.

Таким дітям дозволена лише дуже невелика кількість солі, адже їхні нирки надто незрілі, щоб впоратися з доданою сіллю.

Немовлята 6-12 місяців

Під час вводження прикорму важливо не додавати сіль у ніякі продукти. Також потрібно обмежити кількість їжі з високим вмістом солі.

Діти

Нутриціолог каже, що зазвичай саме в момент переходу на загальний стіл у дітей зростає споживання солі та навіть перевищується добова норма.

Тому експерт радить і далі продовжувати не додавати в їжу солі або мінімалізувати її кількість.