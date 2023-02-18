Коли можна додавати сіль дитині у їжу та у якій кількості: детальне пояснення

Сіль і спеції необхідні для того, щоб відрізняти смак звичайних продуктів і готових страв. Але надто раннє їх вживання може призвести до деяких неприємностей. Варто знати, коли можна знайомити з цими компонентами маленьких дітей.
Про це повідомила дитячий нутриціолог Валерія Варніцька в Instagram.
За її словами, велике споживання солі (натрію) пов’язане з високим тиском у дорослих. Людина буде менше споживати такого продукту, якщо ще з змалечку буде дотримуватися раціону з низьким його вмістом.
Харчові звички в дитинстві та підлітковому віці впливають на харчування в подальшому житті, а любов до надто солоної їжі не є чимось генетично закладеним. Вона виникає внаслідок постійного контакту з солоними продуктами.
"Починають з’являтися багато досліджень, які підтверджують зв’язок між високим споживанням солі у дітей і підвищеним артеріальним тиском вже в дитинстві", - йдеться у повідомленні.
Максимальна добова норма солі залежить від віку:
Немовлята до 6 місяців
Якщо дитина знаходиться на грудному вигодовуванні, вона отримає потрібну кількість мінералів, у тому числі натрій, з грудним молоком.
Таким дітям дозволена лише дуже невелика кількість солі, адже їхні нирки надто незрілі, щоб впоратися з доданою сіллю.
Немовлята 6-12 місяців
Під час вводження прикорму важливо не додавати сіль у ніякі продукти. Також потрібно обмежити кількість їжі з високим вмістом солі.
Діти
Нутриціолог каже, що зазвичай саме в момент переходу на загальний стіл у дітей зростає споживання солі та навіть перевищується добова норма.
Тому експерт радить і далі продовжувати не додавати в їжу солі або мінімалізувати її кількість.
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