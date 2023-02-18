Когда можно добавлять соль ребенку в пищу и в каком количестве: подробное объяснение

Соль и специи необходимы для того, чтобы отличать вкус обычных продуктов и готовых блюд. Но слишком раннее их употребление может привести к некоторым неприятностям. Следует знать, когда можно знакомить с этими компонентами маленьких детей.
Об этом сообщила детский нутрициолог Валерия Варницкая в Instagram.
По ее словам, большое потребление соли (натрия) связано с высоким давлением у взрослых. Человек будет меньше потреблять такого продукта, если еще с детства будет придерживаться рациона с низким его содержанием.
Пищевые привычки в детстве и подростковом возрасте влияют на питание в дальнейшей жизни, а любовь к слишком соленой пище не является генетически заложенным. Она возникает вследствие постоянного контакта с солеными продуктами.
"Начинают появляться многие исследования, подтверждающие связь между высоким потреблением соли у детей и повышенным артериальным давлением уже в детстве", - говорится в сообщении.
Максимальная суточная норма соли зависит от возраста:
Младенцы до 6 месяцев
Если ребенок находится на грудном вскармливании, он получит нужное количество минералов, включая натрий, с грудным молоком.
Таким детям нужно только очень небольшое количество соли, ведь их почки слишком незрелые, чтобы справиться с добавленной солью.
Младенцы 6-12 месяцев
При введении прикорма важно не добавлять соль в никакие продукты. Также необходимо ограничить количество пищи с высоким содержанием соли.
Дети
Нутрициолог говорит, что именно в момент перехода на общий стол у детей растет потребление соли и даже превышается суточная норма.
Поэтому эксперт советует и дальше продолжать не добавлять в пищу соли или минимизировать ее количество.
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