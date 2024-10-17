Коли День святого Миколая у 2024 році та що треба встигнути зробити

Історія Дня Святого Миколая

Святий Миколай - один із найвідоміших християнських святих, який прославився своєю добротою, милосердям і допомогою тим, хто цього потребував. Він жив у 4 столітті нашої ери та був єпископом міста Міри, що на території сучасної Туреччини.

В грудні християни вшановують пам'ять єпископа Миколая Мирлікійського, який жив за часів Римської імперії. Відомостей про священника до наших часів дійшло небагато.

Він народився в Лікії в заможній родині, що сповідувала християнство. В ті часи це було рідкістю та навіть переслідувалося.

Ще в юнацтві Миколай вирішив присвятити себе служінню та прийняв сан єпископа Міри Лікійської. Батьки залишили йому великий спадок, який він вирішив роздавати нужденним.

За переказами, Миколай здійснював благодійні вчинки таємно, підтримуючи бідні сім’ї й даруючи їм подарунки.

Є навіть легенда про то, як Миколай допоміг збіднілому чоловіку забезпечити усіх трьох дочок. Він потайки вночі приносив золото до будинку бідняка. Вважається, що саме ця легенда лягла в основу традиції дарувати дітям анонімні подарунки вночі.

Миколая називали Чудотворцем, бо він був поруч завжди, коли комусь була потрібна допомога - рятував від біди, від смертної кари, допомагав потопельникам, зцілював від недугів та навіть витягав з в'язниць.

В Україні з давніх-давен вшановували Миколая Святителя. Ще у літописах йдеться, що в 882 році у Києві була церква святого Миколая. Його вважали своїм покровителем моряки та козаки Запорозької Січі. Маленькі іконки з ним висіли на кожному кораблі.

Кажуть, що саме на честь святого та покровителя мореплавців було названо портове місто Миколаїв.

Коли святкують День святого Миколая

З переходом у 2023 році на Юліанський календар, День святого Миколая почали відзначати 6 грудня, замість звичного 19 грудня. Цього року свято святого Миколая випадає на п'ятницю.

Традиції Дня святого Миколая

Свято Миколая в Україні славиться своїми давніми та цікавими традиціями, які радісно відзначають як дорослі, так і діти.

Обов'язково - це подарунки під подушкою, що є однією з найулюбленіших традицій для дітей. Напередодні свята малеча пише листи Миколаю, де розповідає про свою поведінку протягом року та вказує бажані подарунки.

Слухняні діти отримують солодощі, іграшки та інші приємні сюрпризи, а ті, хто не слухався, можуть знайти різочку - символ, що нагадує про необхідність виправлення поведінки.

У дусі святого Миколая багато людей прагнуть робити добрі справи в цей день. Народ влаштовує благодійні акції, спрямовані на допомогу сиротам, літнім людям або малозабезпеченим сім'ям.

Обов'язково у храмах проводяться релігійні служби. У церквах відбуваються урочисті богослужіння на честь святого Миколая. Віряни приходять до храмів, щоб помолитися та попросити заступництва і допомоги у святого.

У багатьох школах, дитячих садках і громадських центрах проводяться святкові вистави, на яких діти декламують вірші, співають пісні, присвячені святому Миколаю, та отримують подарунки.

Що треба зробити до Дня Святого Миколая

Готуватися до свята потрібно не напередодні, а протягом всього року. Дітям можна читати та розповідати історії про добро та взаємодопомогу.

Потрібно нагадувати про Миколая, коли дитина щось зробила не так. Можна спитати: "А ти б розповів(ла) про це святому Миколаю?". Нагадайте, що святий завжди підтримає в біді чи в добрій справі.

Розкажіть, що до Миколая можна завжди звернутися за порадою чи підтримкою. Що у святого є багато помічників - і це не тільки ангели, а й люди, які допомагають тим, хто цього потребує і теж дарує подарунки.

Написати лист до Святого Миколая. Його можна відправити поштою, покласти у морозильну камеру або навіть передати - на адресу резиденції Святого Миколая.

Не заохочуйте дитину просити коштовні подарунки, бо це небесний покровитель, який допомагає жити мирно, у добрі та вчить підтримувати одне одного.

Дітей можна залучати до підготовки подарунків для дітей-сиріт, для малозабезпечених родин, для родин військовослужбовців.

Вивчіть вірш або пісеньку для Святого Миколая разом з дитиною. Можливо, ви будете мати бажання його провідати та порадувати, коли почнуть працювати резиденції Святого.