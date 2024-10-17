Когда День святого Николая в 2024 году и что нужно успеть сделать

История Дня Святого Николая

Святой Николай - один из самых известных христианских святых, прославившийся своей добротой, милосердием и помощью нуждающимся. Он жил в 4 веке нашей эры и был епископом города Миры на территории современной Турции.

В декабре христиане чтят память епископа Николая Мирликийского, жившего во времена Римской империи. Сведений о священнике до наших времен дошло немного.

Он родился в Ликии в состоятельной семье, исповедовавшей христианство. В то время это было редкостью и даже преследовалось.

Еще в юности Николай решил посвятить себя служению и принял сан епископа Миры Ликийской. Родители оставили ему большое наследство, которое он решил раздавать нуждающимся.

По преданию, Николай совершал благотворительные поступки тайно, поддерживая бедные семьи и даря им подарки.

Есть даже легенда о том, как Николай помог обедневшему мужчине обеспечить всех троих дочерей. Он тайком ночью приносил золото в дом бедняка. Считается, что эта легенда легла в основу традиции дарить детям анонимные подарки ночью.

Николая называли Чудотворцем, потому что он был рядом всегда, когда кому-то нужна была помощь - спасал от беды, от смертной казни, помогал утопленникам, исцелял от недугов и даже вытаскивал из тюрем.

В Украине с давних времен чествовали Николая Святителя. Еще в летописях говорится, что в 882 году в Киеве была церковь святого Николая. Его считали своим покровителем моряки и казаки Запорожской Сечи. Маленькие иконки с ним висели на каждом корабле.

Говорят, что именно в честь святого и покровителя мореплавателей был назван портовый город Николаев.

Когда празднуют День святого Николая

С переходом в 2023 году на Юлианский календарь, День святого Николая начали отмечать 6 декабря вместо привычного 19 декабря. В этом году праздник святого Николая выпадает на пятницу.

Традиции Дня святого Николая

Праздник Николая в Украине славится своими давними и интересными традициями, радостно отмечающими как взрослые, так и дети.

Обязательно - это подарки под подушкой, являющиеся одной из самых любимых традиций для детей. В канун праздника малыши пишут письма Николаю, где рассказывают о своем поведении в течение года и указывает желанные подарки.

Послушные дети получают сладости, игрушки и другие приятные сюрпризы, а не слушавшиеся могут найти ризочку - символ, напоминающий о необходимости исправления поведения.

В духе святого Николая многие стремятся делать добрые дела в этот день. Народ устраивает благотворительные акции, направленные на помощь сиротам, пожилым людям или малоимущим семьям.

Обязательно в храмах проводятся религиозные службы. В церквях проходят торжественные богослужения в честь святого Николая. Верующие приходят в храмы, чтобы помолиться и попросить покровительства и помощи у святого.

Во многих школах, детских садах и общественных центрах проводятся праздничные представления, где дети декламируют стихи, поют песни, посвященные святому Николаю, и получают подарки.

Что нужно сделать ко Дню Святого Николая

Готовиться к празднику нужно не в канун, а в течение всего года. Детям можно читать и рассказывать истории о добре и взаимопомощи.

Нужно напоминать о Николае, когда ребенок что-то сделал не так. Можно спросить: "А ты бы рассказал(а) об этом святому Николаю?". Напомните, что святой всегда поддержит в беде или хорошем деле.

Расскажите, что к Николаю всегда можно обратиться за советом или поддержкой. Что у святого есть много помощников - и это не только ангелы, но и люди, которые помогают тем, кто в этом нуждается и тоже дарит подарки.

Написать письмо Святому Николаю. Его можно отправить по почте, положить в морозильную камеру или даже передать - в адрес резиденции Святого Николая.

Не поощряйте ребенка просить драгоценных подарков, потому что это небесный покровитель, который помогает жить мирно, хорошо и учит поддерживать друг друга.

Детей можно привлекать для подготовки подарков для детей-сирот, для малообеспеченных семей, для семей военнослужащих.

Изучите стихотворение или песенку для Святого Николая вместе с ребенком. Возможно, вы будете иметь желание навестить его и порадовать, когда начнут работать резиденции Святого.