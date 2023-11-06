Коли будуть зимові канікули 2023/2024: графік шкільного відпочинку

Українські школярі вже розпочали навчання після осінніх канікул, проте не дуже надовго. Адже скоро в них почнуться зимові канікули.
РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає про графік усіх канікул до кінця навчального року 2023/2024 в Україні.
Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: Постанова Кабміну №782, матеріал Волинь UA, рішення КМДА.
Цей навчальний традиційно розпочався 1 вересня, але триватиме аж до 28 червня 2024 року. Це зроблено для того, аби кожен регіон відповідно до безпекової ситуації міг самостійно ухвалювати рішення стосовно форми та тривалості навчання й відпочинку.
Наприклад, у Києві канікули цього року відбуваються за таким графіком:
Разом із тим компенсаторні заняття для подолання освітніх втрат, атестація та інші заходи, передбачені освітньою програмою, можуть тривати до 28 червня 2024.
Для учнів перших класів додаткові тижневі канікули заплановані з 19 до 25 лютого 2024 року.
Станом на зараз відомо також про відпочинок для школярів у Луцьку. Там зимові розпочнуться до 25 грудня і триватимуть два тижні. А весняні триватимуть один тиждень.
Творчість і рукоділля. Займіться малюванням, ліпленням з глини чи створенням аплікацій із природних матеріалів. Це розвиває дитячу уяву та моторику.
Візити музеїв та на виставки. Це стане ще одним джерелом розвитку, пізнання та розширення інтересів і кругозору.
Кулінарні експерименти. Проведіть спільні кулінарні дослідження. Навчіть дітей готувати прості страви. Так вони стануть більш самостійними та опанують нові важливі навички.
Подорожі та екскурсії. Якщо є можливість, вируште разом у невелику подорож. Це може бути похід у гори, відпочинок на природі чи прогулянка до найближчих визначних пам'яток.
Театр і кіно. Відвідайте театральні вистави чи виберіть хороший фільм, який можна переглянути разом усією родиною.
Це далеко не всі приклади для дозвілля з дітьми на канікулах. Раніше ми зібрали ще більше ідей для якісного проведення часу з чадом під час відпочинку.
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