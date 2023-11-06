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Когда будут зимние каникулы 2023/2024: график школьного отдыха

Когда в школах будут зимние каникулы (фото: Getty Images)
Автор: Юлия Гаюк

Украинские школьники уже приступили к учебе после осенних каникул, однако не очень надолго. Ведь скоро у них начнутся зимние каникулы.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о графике всех каникул до конца учебного года 2023/2024 в Украине.

При подготовке материала использовались источники: Постановление Кабмина №782, материал Волынь UA, решение КГГА.

График каникул 2023/2024

Этот учебный традиционно начался 1 сентября, но продлится до 28 июня 2024 года. Это сделано для того, чтобы каждый регион в соответствии с ситуацией безопасности мог самостоятельно принимать решения относительно формы и продолжительности обучения и отдыха.

Например, в Киеве каникулы в этом году проходят по следующему графику:

  • зимние - с 23 декабря 2023 года по 7 января 2024 года
  • весенние - с 25 по 31 марта 2024 года
  • летние - с 1 июня 2024 года по 1 сентября 2024 года

Вместе с тем компенсаторные занятия по преодолению образовательных потерь, аттестация и другие мероприятия, предусмотренные образовательной программой, могут длиться до 28 июня 2024 года.

Для учеников первых классов дополнительные недельные каникулы запланированы с 19 по 25 февраля 2024 года.

На данный момент известно также об отдыхе для школьников в Луцке. Там зимние начнутся до 25 декабря и продлятся две недели. А весенние будут длиться одну неделю.

Что делать с детьми на школьных каникулах

Творчество и рукоделие. Займитесь рисованием, лепкой из глины или созданием аппликаций из природных материалов. Это развивает детское воображение и моторику.

Визиты музеев и на выставки. Это станет еще одним источником развития, познания и расширения интересов и кругозора.

Кулинарные эксперименты. Проведите совместные кулинарные исследования. Научите детей готовить простые блюда. Так они станут более самостоятельными и овладеют новыми важными навыками.

Путешествия и экскурсии. Если есть возможность, отправьтесь вместе в небольшое путешествие. Это может быть поход в горы, отдых на природе или прогулка в ближайшие достопримечательности.

Театр и кино. Посетите театральные представления или выберите хороший фильм, который можно просмотреть вместе по всей семье.

Это далеко не все примеры для отдыха с детьми на каникулах. Ранее мы собрали еще больше идей для качественного времяпровождения с чадом во время отдыха.

Читайте также, что такое мобильные классы для детей, которые начали курсировать по Украине.

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