Коли будуть літні канікули у школах України у 2024 році: дати і терміни по областях

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Коли будуть літні канікули у школах Києва

Як повідомили у КМДА, останній дзвоник в столичних школах пролунає 31 травня. Для підготовки до НМТ закладам освіти рекомендовано застосувати у травні для випускників і випускниць модель трансформера. Тобто перейти з класного-урочного навчання на індивідуалізовано-групове.

З 31 травня до 7 червня - будуть видавати свідоцтво про здобуття початкової освіти

З 13 до 19 червня - свідоцтва про здобуття базової середньої освіти

З 20 по 26 червня - свідоцтво про здобуття повної середньої освіти

Дати літніх канікул визначені постановою уряду від 28 липня 2023 року №708. Міносвіти рекомендує місцевій владі та школам самостійно визначати дату останнього дзвоника та літніх канікул.

Літні канікули за рекомендацією МОН почнуться 29 червня та будуть тривати до 1 вересня. В червні в школах буде тривати атестація та так звані компенсаторні заняття, які були створені для подолання освітніх втрат. Однак кожна школа встановлює графік навчання для дітей за власним розсудом.

Коли літні канікули в Харкові

У Харкові з точними датами літніх канікул ще не визначилися, але орієнтовно останні дзвоники відбудуться 31 травня. На початку червня виділять час для додаткових занять, щоб подолати освітні втрати.

Канікули розпочнуться з 29 червня і будуть тривати до 1 вересня.

Коли літні канікули будуть у Львові

Як повідомили у пресслужбі ЛМР, точний графік виходу на канікули усіх шкіл наразі невідомий, проте традиційно канікули розпочнуться на початку червня. Частина шкіл планує відпустити дітей на відпочинок вже одразу після 31 травня, частина - від 7 червня. Останній дзвоник планується на 31 травня у більшості навчальних закладів міста.

Нагадаємо, щоб визначити дату завершення освітнього процесу та форми його організації влітку, педагогічні ради й керівники шкіл мають зважати на те, наскільки навчання в умовах війни вплинуло на учнів, чи є в них освітні втрати та які активності будуть найбільш дієвими для їхнього подолання. У червні школи можуть продовжити стандартний освітній процес, проводити додаткові заняття, консультації, екскурсії тощо.

Графік літніх канікул в Одесі

Одеса ще також остаточно не визначилася з точними датами літніх канікул. Останні дзвоники у школах плануються на кінець травня.

У червні деякі школи можуть продовжити заняття, щоб компенсувати освітні втрати, а також організувати додаткові консультації, провести контрольні роботи та екскурсії.

Коли літні канікули в Миколаєві та області

Канікули у Миколаєві та Миколаївській області планують розпочати у червні.

Точного графіку поки що немає, однак останній дзвоник заплановано на 31 травня.

У перші тижні червня можливі додаткові заняття, консультації та компенсаторні уроки, а також підготовка до НМТ.

Відпочивати школярі будуть з другої половини червня до 1 вересня.

Коли будуть літні канікули у Дніпрі

У Дніпрі зазначають, що кожна школа може самостійно вирішувати, коли саме учні підуть на відпочинок.

Останній дзвоник у школах заплановано на 31 травня, а літні канікули розпочнуться вже з 1 червня.

Довше будуть навчатися тільки учні випускних класів, адже в них триває підготовка до НМТ.

Коли діти підуть на літні канікули в школах Закарпаття

Останній дзвоник запланований на 31 травня, а ось канікули можуть розпочатися вже на початку червня, бо цього навчального року не було довгих карантинів, відключення світла та інших проблем, через які терміни відпочинку школярів можуть посунути.

На початку червня вчитися доведеться хіба випускникам - буде тривати підготовка до НМТ.

Літні канікули в інших містах і областях України

У Запоріжжі освітній процес буде тривати до 1 липня, тому діти відпочивати будуть тільки два місяці - до 1 вересня.

Як повідомили в Центральному відділі освіти департаменту освіти та науки Запорізької міської ради, у червні школярі будуть відвідувати уроки та будуть проводитися консультативні заняття - у зв'язку з тривалою дистанційною освітою та неможливістю повноцінно проводити навчання через часті повітряні тривоги.

На Полтавщині останні дзвоники проведуть 30-31 травня, однак навчання продовжиться ще у червні. Літні канікули стартують 29 червня та триватимуть до 31 серпня.

Загалом у деяких областях України ще не визначилися з точними датами літніх канікул. Однак навчальний рік не може тривати довше, ніж до 1 липня.

При цьому можливість використати перші тижня червня для додаткових занять та консультацій обирають переважно школи, де є дистанційне навчання, у яких зривався навчальний процес через часті тривоги та обстрілі.

Це учбові заклади, які знаходяться ближче до бойових дій або які попадають частіше під обстріли зі сторони ворога - Чернігів, Суми, Харків, Миколаїв, Херсон та області.