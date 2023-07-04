Коли бити на сполох. Лікар розповів, чи родимки можуть переродитися в меланому

Родимки - це доброякісні новоутворення шкіри, які складаються з клітин меланоцитів та присутні на нашому тілі від народження. У медицині родимка називається невус.

Чи можуть родимки переродитись у злоякісні пухлини розповів у Instagram сімейний лікар Михайло Цюрак.

Для діагностики меланоми використовують англійську абревіатуру ABCDE. Розшифровка її й вкаже на те, які невуси слід перевірити:

Лікар запевняє, що ні. Має бути вплив певних шкідливих факторів на родимку, зокрема:

Як ми раніше писали, українців попередили про небезпечну статеву інфекцію, але є один шанс уберегтися.

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