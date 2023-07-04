Когда бить тревогу. Врач рассказал, могут ли родинки переродиться в меланому

Родинки - это доброкачественные новообразования кожи, которые состоят из клеток меланоцитов и присутствуют на нашем теле с рождения. В медицине родинка называется невус.

Могут ли родинки переродиться в злокачественные опухоли рассказал в Instagram семейный врач Михаил Цюрак.

Могут ли все родинки переродиться в опасные опухоли?

Врач уверяет, что нет. Должно быть влияние определенных вредных факторов на родинку, в частности:

частое травмирование родинки;

чрезмерное влияние ультрафиолета на родинку (загорание на солнце или солярии);

вредные привычки (курение, алкоголь, наркотики, канцерогенная пища);

а также генетическая предрасположенность (наличие меланомы у близких кровных родственников).

Какие родинки стоит показать врачу?

Для диагностики меланомы используют английскую аббревиатуру ABCDE. Расшифровка ее и укажет на то, какие невусы следует проверить: