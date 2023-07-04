Когда бить тревогу. Врач рассказал, могут ли родинки переродиться в меланому

Родинки - это доброкачественные новообразования кожи, которые состоят из клеток меланоцитов и присутствуют на нашем теле с рождения. В медицине родинка называется невус.
Могут ли родинки переродиться в злокачественные опухоли рассказал в Instagram семейный врач Михаил Цюрак.
Врач уверяет, что нет. Должно быть влияние определенных вредных факторов на родинку, в частности:
Для диагностики меланомы используют английскую аббревиатуру ABCDE. Расшифровка ее и укажет на то, какие невусы следует проверить:
Как мы ранее писали, украинцев предупредили об опасной половой инфекции, но есть один шанс уберечься.
Читайте также, можно ли заразить других после прививки "живыми" вакцинами.