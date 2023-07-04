Когда бить тревогу. Врач рассказал, могут ли родинки переродиться в меланому
Фото: Когда нужно тревожиться о родинках (freepik.com)
Родинки - это доброкачественные новообразования кожи, которые состоят из клеток меланоцитов и присутствуют на нашем теле с рождения. В медицине родинка называется невус.
Могут ли родинки переродиться в злокачественные опухоли рассказал в Instagram семейный врач Михаил Цюрак.
Могут ли все родинки переродиться в опасные опухоли?
Врач уверяет, что нет. Должно быть влияние определенных вредных факторов на родинку, в частности:
- частое травмирование родинки;
- чрезмерное влияние ультрафиолета на родинку (загорание на солнце или солярии);
- вредные привычки (курение, алкоголь, наркотики, канцерогенная пища);
- а также генетическая предрасположенность (наличие меланомы у близких кровных родственников).
Какие родинки стоит показать врачу?
Для диагностики меланомы используют английскую аббревиатуру ABCDE. Расшифровка ее и укажет на то, какие невусы следует проверить:
- А - asymmetry (асимметрия);
- В - border (неравные края родинки);
- С - colour (неоднородность цвета или его изменение);
- D - diameter (диаметр - чем больше родинка, тем больше вероятность злокачественности);
- Е - enlargment (увеличение родинки со временем).
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