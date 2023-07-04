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Когда бить тревогу. Врач рассказал, могут ли родинки переродиться в меланому

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Вторник 04 июля 2023 10:28
Когда бить тревогу. Врач рассказал, могут ли родинки переродиться в меланому Фото: Когда нужно тревожиться о родинках (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова
Эксперт: Михаил Цюрак

Родинки - это доброкачественные новообразования кожи, которые состоят из клеток меланоцитов и присутствуют на нашем теле с рождения. В медицине родинка называется невус.

Могут ли родинки переродиться в злокачественные опухоли рассказал в Instagram семейный врач Михаил Цюрак.

Могут ли все родинки переродиться в опасные опухоли?

Врач уверяет, что нет. Должно быть влияние определенных вредных факторов на родинку, в частности:

  • частое травмирование родинки;
  • чрезмерное влияние ультрафиолета на родинку (загорание на солнце или солярии);
  • вредные привычки (курение, алкоголь, наркотики, канцерогенная пища);
  • а также генетическая предрасположенность (наличие меланомы у близких кровных родственников).

Какие родинки стоит показать врачу?

Для диагностики меланомы используют английскую аббревиатуру ABCDE. Расшифровка ее и укажет на то, какие невусы следует проверить:

  • А - asymmetry (асимметрия);
  • В - border (неравные края родинки);
  • С - colour (неоднородность цвета или его изменение);
  • D - diameter (диаметр - чем больше родинка, тем больше вероятность злокачественности);
  • Е - enlargment (увеличение родинки со временем).

Как мы ранее писали, украинцев предупредили об опасной половой инфекции, но есть один шанс уберечься.

Читайте также, можно ли заразить других после прививки "живыми" вакцинами.

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