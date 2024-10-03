Коли батьківські суботи в Україні у жовтні 2024

У жовтні 2024 року в Україні буде дві батьківські суботи - поминальні дні, коли у православних заведено згадувати та вшановувати померлих родичів і йти на кладовище.
РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає, коли саме цього місяця будуть поминальні батьківські суботи.
Дмитрівська батьківська субота. Вона зазвичай випадає на суботу перед днем пам'яті святого великомученика Димитрія Солунського. Цього року це 19 жовтня.
Дмитрівська субота є одним із найважливіших поминальних днів у році для православних християн. У цей день заведено згадувати померлих родичів та друзів, відвідувати могили, молитися за упокій їхніх душ.
26 жовтня - Кузьмина поминальна субота. Свою назву цей день отримав від імені святого Кузьми.
Як і в інші поминальні дні, люди відвідують церкву, ставлять свічки за упокій померлих і замовляють поминальну службу.
Після церкви люди йдуть на кладовища, щоб впорядкувати могили, покласти квіти та помолитися.
Після відвідування кладовища заведено влаштовувати поминальну трапезу, на якій згадують померлих і діляться спогадами про них.
У батьківські суботи існують певні традиції та правила, яких варто дотримуватися.
Що треба робити:
молитися за упокій душ померлих, як праведників, так і грішників
піти на кладовище, прибрати могили рідних та занедбані могили, запалити лампадку та помолитися
поставити свічки за упокій у храмі
Що не можна робити:
говорити погано про померлих
сперечатися і лаятися (особливо з родичами)
відмовляти в милості нужденним
залишати їжу на могилах і розпивати алкоголь на кладовищі
перетворювати поминальну трапезу в гучне застілля
Дотримання цих правил допоможе зберегти духовний зміст батьківських субот та вшанувати пам’ять померлих належним чином.
Назва "батьківські" пов'язана з тим, що в першу чергу під час цих субот віруючі моляться за упокій своїх батьків.
Однак, це поняття розширюється й охоплює всіх померлих родичів та близьких. Слово "батьки" в цьому контексті має більш глибокий сенс і означає предків, тих, хто пішов до іншого світу.
Точну дату появи традиції батьківських субот встановити досить складно. Вважається, що вона сформувалася поступово і має давнє коріння, яке сягає ще до прийняття християнства.
Так, ще у дохристиянські часи у багатьох культурах існували обряди поминання предків. Люди вірили, що душі померлих потребують допомоги та підтримки живих, тому проводили спеціальні ритуали.
З прийняттям християнства традиція поминання померлих збереглася, але набула нового змісту. Церква вчила, що молитви за померлих допомагають їхнім душам знайти спокій і спасіння.
Вибір субот для поминальних днів не випадковий, адже субота в християнській традиції - це день спокою, відпочинку і молитви.
Вважається, що в цей день душі померлих особливо близькі до живих, і молитви за них мають особливу силу.
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При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: Церковний календар ПЦУ і Вікіпедія.