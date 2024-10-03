Когда родительские субботы в Украине в октябре 2024

Когда родительские субботы в октябре

Дмитриевская родительская суббота. Она обычно выпадает на субботу перед днем памяти святого великомученика Димитрия Солунского. В этом году это 19 октября.

Дмитровская суббота является одним из важнейших поминальных дней в году для православных христиан. В этот день принято вспоминать умерших родственников и друзей, посещать могилы, молиться за упокой их душ.

26 октября - Кузьмина поминальная суббота. Свое название этот день получил от имени святого Кузьмы.

Как и в другие поминальные дни, люди посещают церковь, ставят свечи за упокой умерших и заказывают поминальную службу.

После церкви люди идут на кладбища, чтобы привести в порядок могилы, возложить цветы и помолиться.

После посещения кладбища принято устраивать поминальную трапезу, на которой вспоминают умерших и делятся воспоминаниями о них.

Что нужно делать в родительскую субботу и что категорически запрещено

В родительские субботы существуют определенные традиции и правила, которые следует соблюдать.

Что нужно делать:

посетить храм, заказать сорокоуст или литургию, подать записку с именами умерших родственников

молиться об упокоении душ умерших, как праведников, так и грешников

пойти на кладбище, убрать могилы родных и заброшенные могилы, зажечь лампадку и помолиться

поставить свечи за упокой в храме

Что нельзя делать:

говорить плохо об умерших

спорить и ругаться (особенно с родственниками)

отказывать в милости нуждающимся

оставлять еду на могилах и распивать алкоголь на кладбище

превращать поминальную трапезу в громкое застолье

Соблюдение этих правил поможет сохранить духовное содержание родительских суббот и почтить память умерших должным образом.

Почему родительские субботы называются так?

Название "родительские" связано с тем, что в первую очередь во время этих суббот верующие молятся за упокой своих родителей.

Однако это понятие расширяется и охватывает всех умерших родственников и близких. Слово "родители" в этом контексте имеет более глубокий смысл и означает предков, ушедших в другой мир.

История возникновения родительских суббот

Точную дату появления традиции родительских суббот установить достаточно сложно. Считается, что она сформировалась постепенно и имеет древние корни, которые уходят еще до принятия христианства.

Да, еще в дохристианские времена во многих культурах существовали обряды поминовения предков. Люди верили, что души умерших нуждаются в помощи и поддержке живых, поэтому проводили специальные ритуалы.

С принятием христианства традиция поминовения умерших сохранилась, но приобрела новое содержание. Церковь учила, что молитвы за умерших помогают их душам обрести покой и спасение.

Почему именно субботы?

Выбор суббот для поминальных дней не случаен, ведь суббота в христианской традиции - это день покоя, отдыха и молитвы.

Считается, что в этот день души умерших особенно близки к живым, и молитвы за них обладают особой силой.