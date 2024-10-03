Когда родительские субботы в Украине в октябре 2024

В октябре 2024 года в Украине будет две родительские субботы - поминальные дни, когда у православных принято вспоминать и посещать умерших родственников и идти на кладбище.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, когда именно в этом месяце будут поминальные родительские субботы.
Дмитриевская родительская суббота. Она обычно выпадает на субботу перед днем памяти святого великомученика Димитрия Солунского. В этом году это 19 октября.
Дмитровская суббота является одним из важнейших поминальных дней в году для православных христиан. В этот день принято вспоминать умерших родственников и друзей, посещать могилы, молиться за упокой их душ.
26 октября - Кузьмина поминальная суббота. Свое название этот день получил от имени святого Кузьмы.
Как и в другие поминальные дни, люди посещают церковь, ставят свечи за упокой умерших и заказывают поминальную службу.
После церкви люди идут на кладбища, чтобы привести в порядок могилы, возложить цветы и помолиться.
После посещения кладбища принято устраивать поминальную трапезу, на которой вспоминают умерших и делятся воспоминаниями о них.
В родительские субботы существуют определенные традиции и правила, которые следует соблюдать.
Что нужно делать:
молиться об упокоении душ умерших, как праведников, так и грешников
пойти на кладбище, убрать могилы родных и заброшенные могилы, зажечь лампадку и помолиться
поставить свечи за упокой в храме
Что нельзя делать:
говорить плохо об умерших
спорить и ругаться (особенно с родственниками)
отказывать в милости нуждающимся
оставлять еду на могилах и распивать алкоголь на кладбище
превращать поминальную трапезу в громкое застолье
Соблюдение этих правил поможет сохранить духовное содержание родительских суббот и почтить память умерших должным образом.
Название "родительские" связано с тем, что в первую очередь во время этих суббот верующие молятся за упокой своих родителей.
Однако это понятие расширяется и охватывает всех умерших родственников и близких. Слово "родители" в этом контексте имеет более глубокий смысл и означает предков, ушедших в другой мир.
Точную дату появления традиции родительских суббот установить достаточно сложно. Считается, что она сформировалась постепенно и имеет древние корни, которые уходят еще до принятия христианства.
Да, еще в дохристианские времена во многих культурах существовали обряды поминовения предков. Люди верили, что души умерших нуждаются в помощи и поддержке живых, поэтому проводили специальные ритуалы.
С принятием христианства традиция поминовения умерших сохранилась, но приобрела новое содержание. Церковь учила, что молитвы за умерших помогают их душам обрести покой и спасение.
Выбор суббот для поминальных дней не случаен, ведь суббота в христианской традиции - это день покоя, отдыха и молитвы.
Считается, что в этот день души умерших особенно близки к живым, и молитвы за них обладают особой силой.
Раньше мы писали о том, как правильно выбрать цветы для кладбища.
А еще рассказывали о том, как правильно вести себя во время посещения кладбища.
При написании материала использовались следующие источники: Церковный календарь ПЦУ и Википедия.