ua en ru
Вт, 27 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Когда Apple выпустит iPhone SE 4 и какие у него могут быть функции

Вторник 27 августа 2024 18:15
UA EN RU
Когда Apple выпустит iPhone SE 4 и какие у него могут быть функции Когда ждать iPhone SE 4 и что о нем известно на данный момент (фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

Прошло более двух с половиной лет с тех пор, как Apple выпустила текущий iPhone SE, поэтому устройство нуждается в обновлении. За этот период времени появилось множество слухов о следующем поколении iPhone SE, включая потенциальные функции и сроки запуска.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт MacRumors, который специализируется на новостях, слухах и информации, связанной с продукцией Apple.

Сроки

Последние новости поступают от Марка Гурмана из Bloomberg. В своем информационном бюллетене Power On в воскресенье он сказал, что ожидает, что следующий iPhone SE будет выпущен весной 2025 года.

Все три существующие модели iPhone SE были анонсированы в марте в разные годы, поэтому кажется вероятным, что модель четвертого поколения также будет представлена в марте следующего года.

Аналитик Apple Мин-Чи Куо и технологическая публикация The Information ранее также утверждали, что следующий iPhone SE будет выпущен в первом квартале 2025 года, поэтому этот временной интервал был подтвержден несколькими источниками. The Information сообщило, что поставщики Apple начнут наращивать массовое производство устройства в октябре.

Функции будущего iPhone

Текущий iPhone SE начинается от 429 долларов в США с 64 ГБ памяти и 4 ГБ оперативной памяти. Ключевые функции устройства включают 4,7-дюймовый ЖК-дисплей, чип A15 Bionic, Touch ID, поддержку 5G с чипом Qualcomm, одну 12-мегапиксельную заднюю камеру и порт Lightning.

Ожидается, что следующий iPhone SE будет иметь дизайн, похожий на iPhone 14, со следующими функциями:

  • 6,1-дюймовый OLED-дисплей
  • Чип A18
  • Face ID
  • Порт USB-C
  • Action button (кнопка действия)
  • Разработанный Apple чип 5G
  • Одна 48-мегапиксельная задняя камера
  • 8 ГБ оперативной памяти для Apple Intelligence

Гурман считает, что следующий iPhone SE, скорее всего, будет стоить в диапазоне от 400 до 500 долларов, поэтому устройство останется более дешевым вариантом в линейке смартфонов Apple, несмотря на получение большего дисплея и более современного набора функций.

У нас также есть материал о том, как искусственный интеллект будет работать на будущих iPhone.

А еще мы писали, что дизайн будущего iPhone SE 4 показали на видео в сети задолго до анонса.

Читайте РБК-Украина в Google News
Apple iPhone Смартфоны
NEWS
Предельный потолок - до 140 ракет. Эксперт объяснил тактику двойного удара РФ и назвал риски
Предельный потолок - до 140 ракет. Эксперт объяснил тактику двойного удара РФ и назвал риски