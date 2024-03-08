UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Коли у 2024 році потрібно садити картоплю: запам'ятайте ці правила

Коли у 2024 році будемо садити картоплю (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Весна - час посадки картоплі й деякі городники поспішають з цим процесом. Для посадки цього овочу є оптимальний час та обов'язково потрібні деякі умови.

Коли потрібно починати садити картоплю у 2024 році, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

У підготовці матеріалу використані джерела: Сад та город, Поради дачникам, AgroNews.

Сорти картоплі

Вся картопля ділиться за сортами. Деякі з них підходять для ранньої посадки, а деякі тільки для пізньої.

Рання. Збирання картоплі можна проводити через 55-60 днів після посадки. Не годиться для тривалого зберігання. Ідеальний час для посадки - перші теплі весняні дні. Найпоширеніші сорти: Жуковський ранній, Удача, Ред Скарлет, Аріель, Олена.

Середньорання. Садять з середини травня і збирають через 65-80 днів після посадки. Такі сорти підходять для нетривалого зберігання (1-2 місяці), бо ця картопля містить великий вміст крохмалю. Найбільш популярні: Єлизавета, Невський, Горобина, Скарлет, Іллінський.

Середньостиглі. Садять на початку травня і збирають врожай через 80-95 днів. Такі сорти смачні, але схильні до хвороб. Найпопулярніші: Діброва, Синьоока, Луговський.

Середньопізня. Таку картоплю садять в середині або наприкінці травня. Викопують через 95-110 днів. Переважно такі сорти садять в південних областях, бо їм треба більше часу для визрівання. Вони стійкі до хвороб і підходять для тривалого зберігання. Найвідоміші: Астерікс, Журавлинка, Нікулінський, Раменский.

Пізньостигла. Це сорти, стійкі до заморозків. Садять їх ближче до літа і збирають через 120 днів. Таку картоплю можна довго зберігати. Сорти: Лорха, Атлант, Сатурн.

Коли потрібно садити картоплю

У нашій країні основним показником чомусь стає "а ось сусіди вже посадили". Однак є важливі фактори, які впливають на ваш майбутній врожай.

Температура землі на глибині 10 см (на таку глибину садять картоплю) повинна бути +8 +10 градусів. Така температура необхідна картоплі, щоб вона проросла. При цьому середньодобова температура повітря так само має бути не нижче +10 градусів.

Ну і ще два фактори - слухайте прогноз погоди на найближчі дні. Якщо буде злива, дощі - почекайте з висадкою, оскільки картопля може згнити. Найкращі дні для посадки - сухі та сонячні дні.

Другий - місячний календар посадки рослин. Ріст рослин залежить від місячної фази, тому нехтувати такими календарями не варто.

Березень - 1-5, 8-11, 28-30 квітня

Травень - 1, 2, 5-10, 27-29 травня

Червень - 2-9 червня

Не варто садити картоплю в дні Молодика та Повного місяця, а ще на зростаючий місяць.

 

Читайте РБК-Україна в Google News
Сад і огородсади и огородРослини