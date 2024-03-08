Коли у 2024 році потрібно садити картоплю: запам'ятайте ці правила

Сорти картоплі

Вся картопля ділиться за сортами. Деякі з них підходять для ранньої посадки, а деякі тільки для пізньої.

Рання. Збирання картоплі можна проводити через 55-60 днів після посадки. Не годиться для тривалого зберігання. Ідеальний час для посадки - перші теплі весняні дні. Найпоширеніші сорти: Жуковський ранній, Удача, Ред Скарлет, Аріель, Олена.

Середньорання. Садять з середини травня і збирають через 65-80 днів після посадки. Такі сорти підходять для нетривалого зберігання (1-2 місяці), бо ця картопля містить великий вміст крохмалю. Найбільш популярні: Єлизавета, Невський, Горобина, Скарлет, Іллінський.

Середньостиглі. Садять на початку травня і збирають врожай через 80-95 днів. Такі сорти смачні, але схильні до хвороб. Найпопулярніші: Діброва, Синьоока, Луговський.

Середньопізня. Таку картоплю садять в середині або наприкінці травня. Викопують через 95-110 днів. Переважно такі сорти садять в південних областях, бо їм треба більше часу для визрівання. Вони стійкі до хвороб і підходять для тривалого зберігання. Найвідоміші: Астерікс, Журавлинка, Нікулінський, Раменский.

Пізньостигла. Це сорти, стійкі до заморозків. Садять їх ближче до літа і збирають через 120 днів. Таку картоплю можна довго зберігати. Сорти: Лорха, Атлант, Сатурн.

Коли потрібно садити картоплю

У нашій країні основним показником чомусь стає "а ось сусіди вже посадили". Однак є важливі фактори, які впливають на ваш майбутній врожай.

Температура землі на глибині 10 см (на таку глибину садять картоплю) повинна бути +8 +10 градусів. Така температура необхідна картоплі, щоб вона проросла. При цьому середньодобова температура повітря так само має бути не нижче +10 градусів.

Ну і ще два фактори - слухайте прогноз погоди на найближчі дні. Якщо буде злива, дощі - почекайте з висадкою, оскільки картопля може згнити. Найкращі дні для посадки - сухі та сонячні дні.

Другий - місячний календар посадки рослин. Ріст рослин залежить від місячної фази, тому нехтувати такими календарями не варто.

Березень - 1-5, 8-11, 28-30 квітня

Травень - 1, 2, 5-10, 27-29 травня

Червень - 2-9 червня

Не варто садити картоплю в дні Молодика та Повного місяця, а ще на зростаючий місяць.