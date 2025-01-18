Колготки з візерунками та анімалістичний принт: Андре Тан назвав найяскравіші тренди 2025 року

Анімалістичні принти

"Анімалістичні або, як їх називають, тваринні принти залишаються з нами у 2025 році. Тому ваші леопардові спідниці та шуби можете залишати у своєму гардеробі. Але я дуже вам раджу тримати баланс, баланс насамперед", - зазначив Тан.

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Найпопулярніший серед тваринних принтів - леопардовий. У 2025 році леопардовий принт може бути представлений у більш витонченій і лаконічній формі. Замість традиційного щільного візерунка на всій поверхні одягу, дизайн може бути акцентований на певних ділянках, як-от коміри, манжети або пояс.

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Довжина максі та міні

"Міді вже не актуально, на зміну їм приходять жіночні максі або зухвалі міні з високими чоботами. Знову-таки про баланс, баланс і ще раз баланс. Хочеш відкрити ніжки, обирай міні та високі чоботи, хочеш підкреслити талію - максіспідниці або сукні - ідеальний варіант", - підкреслив Тан.

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Максісукні та спідниці асоціюватимуться з елегантністю та розкішшю. У 2025 році вони часто будуть виконані з легких, повітряних тканин, як-от шовк, органза або шифон, створюючи образ загадковості та витонченості.

Мінівбрання у 2025 році вирізнятимуться незвичними деталями, такими як великі кишені, металеві вставки або цікаві шви. Це може надати звичній довжині більш ексцентричного і сучасного вигляду.

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Колготки з візерунками

"Для найяскравіших "перлиночок" колготки з цікавими візерунками - просто мастхев. Можливо, не на кожен день, але я офіційно дозволяю тобі носити їх тоді, коли ти захочеш. Особливо з короткими спідницями та хутряною шубкою - просто буде дуже круто", - підкреслив Андре Тан.

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Лінії, трикутники, квадрати, ромби та абстракції створюють сучасні та динамічні візерунки на колготках. Такі принти додають цікавого візуального акценту до образу та ідеально підходять для прихильників мінімалістичного стилю з незвичними деталями.

Колготки з рослинними та природними мотивами, такими як листя, квіти або навіть зображення пейзажів, створюватимуть гармонійні та природні образи.

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Колготки з написами, логотипами, а також графічними зображеннями - популярний тренд у вуличній моді. Це можуть бути як мінімалістичні, так і яскраві, великі елементи, які стануть акцентом образу.