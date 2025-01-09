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Що буде актуальним у 2025 році: Андре Тан назвав головні модні тренди

Четвер 09 січня 2025 16:16
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Що буде актуальним у 2025 році: Андре Тан назвав головні модні тренди Андре Тан (фото: instagram.com/andre_tan_official)
Автор: Катерина Собкова

Відомий український дизайнер Андре Тан, який нещодавно назвав найактуальніші кольори зими 2025, розповів про головні тренди цього року.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram стиліста.

Приталені силуети

Модельєр зазначив, що тренд на речі в стилі оверсайз нарешті виходить з моди. Натомість на піку популярності приталені силуети.

Зазначимо, що одяг при цьому повинен обтягувати фігуру в області талії, створюючи більш окреслені лінії тіла. Такі силуети часто використовуються для того, щоб продемонструвати витончені форми, створити жіночний або елегантний образ. Класичні приклади: жіночні приталені сукні, піджаки з акцентом на талію, приталені сорочки, костюми та пальта з пояском або внутрішніми виточками.

"Усе так, як ми з вами любимо, тепер є чудова нагода підкреслити свої форми та посилити енергетику жіночними лініями", - підкреслив Тан.

Що буде актуальним у 2025 році: Андре Тан назвав головні модні тренди

Скриншот

Яскраві елементи та деталі в образі

Тренд на монохром в одязі, за якого все вбрання складено з речей одного кольору або його відтінків, тепер не актуальний. У моді цікаві образи з яскравими акцентами.

"Тепер доведеться продумувати образи й акценти, але якщо не хочеться ускладнювати, зверніть увагу на речі з цікавими деталями: бантики, ґудзики, акцентні принти тощо", - зазначив Тан.

Яскраві акценти найкраще поєднуються з нейтральними або стриманими частинами вбрання. Наприклад, яскраві аксесуари або взуття можна поєднувати з одягом пастельних тонів.

Якщо ви хочете створити стильний і гармонійний образ, вибирайте один яскравий елемент, який буде центром уваги, і будуйте решту вбрання навколо цього акценту.

Що буде актуальним у 2025 році: Андре Тан назвав головні модні тренди

Скриншот

Коричневий колір

Як відомо, інститут кольору Pantone назвав головний колір наступного року. Це Mocha Mousse - теплий, насичений коричневий відтінок, що уособлює комфорт, гармонію, прагнення до простих і водночас вишуканих життєвих радощів.

Тан зазначив, що він не міг не згадати про цей колір.

Що буде актуальним у 2025 році: Андре Тан назвав головні модні тренди

Скриншот

"Він шикарний, стильний і класний", - підсумував Тан.

До слова, він зазначив, що це ще не всі тренди 2025 року.

Раніше стилістка назвала найбільш трендові кольори 2025 року.

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Андре Тан Модні тренди Стиль життя Тренди
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