Колготки с узорами и анималистичный принт: Андре Тан назвал самые яркие тренды 2025 года

Известный украинский дизайнер Андре Тан, который недавно назвал самые актуальные цвета зимы 2025 , рассказал про самые яркие тренды этого года.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram стилиста.

Анималистичные принты

"Анималистичные или, как их называют, животные принты остаются с нами в 2025 году. Поэтому ваши леопардовые юбки и шубы можете оставлять в своем гардеробе. Но я очень вам советую держать баланс, баланс прежде всего", - отметил Тан.

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Самый популярный среди животных принтов - леопардовый. В 2025 году леопардовый принт может быть представлен в более утонченной и лаконичной форме. Вместо традиционного плотного узора на всей поверхности одежды, дизайн может быть акцентирован на определенных участках, таких как воротники, манжеты или пояс.

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Длина макси и мини

"Миди уже не актуально, на смену им приходят женственные макси или дерзкие мини с высокими сапогами. Опять-таки про баланс, баланс и еще раз баланс. Хочешь приоткрыть ножки, выбирай мини и высокие сапоги, хочешь подчеркнуть талию - макси-юбки или платья - идеальный вариант", - подчеркнул Тан.

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Макси-платья и юбки будут ассоциироваться с элегантностью и роскошью. В 2025 году они часто будут выполнены из легких, воздушных тканей, таких как шелк, органза или шифон, создавая образ загадочности и утонченности.

Мини-наряды в 2025 году будут отличаться необычными деталями, такими как большие карманы, металлические вставки или интересные швы. Это может придать привычной длине более эксцентричный и современный вид.

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Колготки с узорами

"Для самых ярких "перлыночок" колготки с интересными узорами - просто мастхэв. Возможно, не на каждый день, но я официально позволяю тебе носить их тогда, когда ты захочешь. Особенно с короткими юбками и меховой шубкой - просто будет очень круто", - подчеркнул Андре Тан.

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Линии, треугольники, квадраты, ромбы и абстракции создают современные и динамичные узоры на колготках. Такие принты добавляют интересный визуальный акцент к образу и идеально подходят для любителей минималистичного стиля с необычными деталями.

Колготки с растительными и природными мотивами, такими как листья, цветы или даже изображения пейзажей, будут создавать гармоничные и естественные образы.

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Колготки с надписями, логотипами, а также графическими изображениями - популярный тренд в уличной моде. Это могут быть как минималистичные, так и яркие, крупные элементы, которые станут акцентом образа.