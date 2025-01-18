Колготки с узорами и анималистичный принт: Андре Тан назвал самые яркие тренды 2025 года
Известный украинский дизайнер Андре Тан, который недавно назвал самые актуальные цвета зимы 2025, рассказал про самые яркие тренды этого года.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram стилиста.
Анималистичные принты
"Анималистичные или, как их называют, животные принты остаются с нами в 2025 году. Поэтому ваши леопардовые юбки и шубы можете оставлять в своем гардеробе. Но я очень вам советую держать баланс, баланс прежде всего", - отметил Тан.
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Самый популярный среди животных принтов - леопардовый. В 2025 году леопардовый принт может быть представлен в более утонченной и лаконичной форме. Вместо традиционного плотного узора на всей поверхности одежды, дизайн может быть акцентирован на определенных участках, таких как воротники, манжеты или пояс.
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Длина макси и мини
"Миди уже не актуально, на смену им приходят женственные макси или дерзкие мини с высокими сапогами. Опять-таки про баланс, баланс и еще раз баланс. Хочешь приоткрыть ножки, выбирай мини и высокие сапоги, хочешь подчеркнуть талию - макси-юбки или платья - идеальный вариант", - подчеркнул Тан.
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Макси-платья и юбки будут ассоциироваться с элегантностью и роскошью. В 2025 году они часто будут выполнены из легких, воздушных тканей, таких как шелк, органза или шифон, создавая образ загадочности и утонченности.
Мини-наряды в 2025 году будут отличаться необычными деталями, такими как большие карманы, металлические вставки или интересные швы. Это может придать привычной длине более эксцентричный и современный вид.
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Колготки с узорами
"Для самых ярких "перлыночок" колготки с интересными узорами - просто мастхэв. Возможно, не на каждый день, но я официально позволяю тебе носить их тогда, когда ты захочешь. Особенно с короткими юбками и меховой шубкой - просто будет очень круто", - подчеркнул Андре Тан.
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Линии, треугольники, квадраты, ромбы и абстракции создают современные и динамичные узоры на колготках. Такие принты добавляют интересный визуальный акцент к образу и идеально подходят для любителей минималистичного стиля с необычными деталями.
Колготки с растительными и природными мотивами, такими как листья, цветы или даже изображения пейзажей, будут создавать гармоничные и естественные образы.
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Колготки с надписями, логотипами, а также графическими изображениями - популярный тренд в уличной моде. Это могут быть как минималистичные, так и яркие, крупные элементы, которые станут акцентом образа.