Коктейль "Молодість мозку": готуємо корисний і смачний освіжаючий напій

У літню спеку можна приготувати смачний і дуже корисний освіжаючий напій, який може поліпшити роботу мозку, пам'ять і стан нервової системи, а також подарує довголіття.

Інгредієнти:

Жовток сирий (свіжі курячі яйця помити з милом)

Молоко (козяче, рослинне, коров'яче)

Ягоди (бажано різні)

Листочок м'яти

Можна додати:

чайну ложку змеленого в порошок насіння льону, в ньому багато протизапальних рослинних омега-3 жирів, що володіють нейрозахисною дією, покращують стан капілярів

листочок гінкго

чайну ложку порошку лецитину, який корисний для здоров'я клітин.

Готуємо коктейль:

На дно склянки кладете лід, а потім наливаєте збитий з молоком та ягодами жовток.

Я зробила три шари: нижній з шовковицею, смородиною та порічками, середній - із суницями, верхній - жовток і молоко.

Можна додати половину чайної ложки цукру.

Готуємо чарівний коктейль для молодості мозку (фото: instagram.com/dr.skytalinska)

Чим корисний цей напій:

Жовток багатий поліненасиченими жирами, які мають протизапальні і антитромботичнв властивості. Жири в жовтку такі самі, як в оливковій олії, переважно олеїнова.



Є трохи корисного холестерину (приблизно 1,6%), що забезпечує нормальну роботу нервових клітин і нервових волокон, необхідних для вироблення жовчі для травлення, синтезу вітаміну Д в шкірі, стероїдних гормонів, таких, як естрогени і тестостерон.



Ягода багаті поліфенолами і вітаміном З, вони ущільнюють стінку капілярів, уповільнюють утворення запальних молекул NFKB, сприяють довголіттю, захищають мозок від втрати пам'яті та інтелекту.

Чому без білків?

Сирі білки містять білки, які погіршують засвоєння біотину, і пригнічують активність ферментів підшлункової залози, саме тому білок яйця краще вживати вареним.