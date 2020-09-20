ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Коксовый завод в Харькове оштрафовали на рекордно маленькую сумму: разгорается скандал

Харьков, Воскресенье 20 сентября 2020 10:23
Коксовый завод в Харькове оштрафовали на рекордно маленькую сумму: разгорается скандал
Коксовый завод в Харькове оштрафовали на 272 гривны (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Анна Киселева

При отсутствии разрешения на выбросы руководство завода оштрафовали на 272 гривны

Коксовый завод в Харькове, на который массово жалуются жители города и неоднократно выходили на митинги, оштрафовали на 272 гривны. До этого активисты и жители прилегающих к заводу районов высказывали свое недовольство и требовали установить системы фильтрации вредных выбросов. Мэр города даже обещал взяться за дело, однако все чего пока удалось добиться – мизерный штраф в размере 272 гривны.

Подробности и критерии оценки вреда завода опубликовал в Facebook председатель Государственной экологической инспекции Андрей Мальованый. В Госэкоинспекции возмутились штрафом в 272 гривны.

Государственная экологическая инспекция Украины завершила проверку ООО "Коксовый завод "Новомет" в Харькове, обнаружив выбросы загрязняющих веществ из дымовых и вентиляционных труб. Разрешения на такие выбросы у предприятия нет, однако штраф для должностных лиц по закону составляет всего 272 гривен.

"Едкий дым этого предприятия - многолетняя боль харьковчан. Резкий запах попадает в квартиры даже через закрытые окна, хотя разрешения на выбросы загрязняющих веществ у предприятия нет. Проведена вовлеченными в рамках уголовного дела инспекторами ГЭИ проверка подтвердила факт загрязнения", - отмечает глава Госэкоинспекции.

Также он написал, что с завода планируют взыскать куда больше, чем первый штраф. Также Мальованый назвал причину столь маленькой суммы штрафа.

"Убытки от этого загрязнения, которые будут взысканы с предприятия, ГЭИ рассчитает после предоставления заводом информации о фактически отработанном времени источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Однако штраф, наложенный на должностных лиц за загрязнение воздуха, составил всего 272 гривны. Причина - устаревшие наказания, которые необходимо повышать, над чем Госэкоинспекция пока работает", - написал Андрей Мальованый.

Напомним, что ранее в Харькове перекрыли дорогу на акции против работы коксового завода.

Также мы писали, что в Одессе произошел пожар на территории завода.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Жизнь Авдеевский коксохимический заводштрафзавод
Lite
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь