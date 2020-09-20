Коксовий завод у Харкові оштрафували на рекордно маленьку суму: розгорається скандал

Коксовий завод у Харкові оштрафували на 272 гривні (колаж: РБК-Україна)

При відсутності дозволу на викиди керівництво заводу оштрафували на 272 гривні

Коксовий завод у Харкові, на який масово скаржаться жителі міста та неодноразово виходили на мітинги, оштрафували на 272 гривні. До цього активісти та жителі прилеглих до заводу районів висловлювали своє невдоволення і вимагали встановити системи фільтрації шкідливих викидів. Мер міста навіть обіцяв взятися за справу, проте все чого поки що вдалося домогтися – мізерний штраф у розмірі 272 гривні.

Подробиці та критерії оцінки шкоди заводу опублікував у Facebook голова Державної екологічної інспекції Андрій Мальований. В Держекоінспекції обурилися штрафом у 272 гривні.

Державна екологічна інспекція України завершила перевірку ТОВ "Коксовий завод "Новомет" в Харкові, виявивши викиди забруднюючих речовин з димових і вентиляційних труб. Дозволи на такі викиди у підприємства немає, проте штраф для посадових осіб за законом становить всього 272 гривень.

"Їдкий дим цього підприємства - багаторічний біль харків'ян. Різкий запах потрапляє у квартири навіть через закриті вікна, хоча дозволу на викиди забруднюючих речовин в підприємства немає. Проведена залученими в рамках кримінальної справи інспекторами ДЕІ перевірка підтвердила факт забруднення", - зазначає голова Держекоінспекції.

Також він написав, що з заводу планують стягнути куди більше, ніж перший штраф. Також Мальований назвав причину настільки маленької суми штрафу.

"Збитки від цього забруднення, які будуть стягнені з підприємства, ДЕІ розрахує після надання заводом інформації про фактично відпрацьований час джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Проте штраф, накладений на посадових осіб за забруднення повітря, склав всього 272 гривні. Причина - застарілі покарання, які необхідно підвищувати, над чим Держекоінспекція поки працює", - написав Андрій Мальований.

Нагадаємо, що раніше у Харкові перекрили дорогу на акції проти роботи коксового заводу.

Також ми писали, що в Одесі сталася пожежа на території заводу.