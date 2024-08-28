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"Кохаю до щему у серці". Сергій Притула зворушливо привітав дружину з річницею шлюбу

Сергій Притула (фото: Віталій Носач / РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Шоумен і волонтер Сергій Притула щемливо звернувся до дружини Катерини Сопельник на честь їхнього особливого свята - 28 серпня подружжя святкує дев’яту річницю шлюбу.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook-сторінку знаменитості.

Так, Сергій поділився з фоловерами архівною світлиною 2015 року, зробленою у день їхнього з коханою весілля.

Сергій Притула з дружиною (фото: facebook.com/serhiyprytula)

На другому чорно-білому знімку зображені лодоні членів його родини.

"Ділити навпіл біль не менш важливо, аніж радість. І я вдячний тобі за те, що як би не було складно, але твої долоні завжди тактильно чи незримо на моїх скронях. І твої долоні, і дітей. За яких, чуйних та люблячих, я тобі щиро вдячний", - звернувся до Катерина Сергій.

Сімейна фотографія Сергія Притули (фото: facebook.com/serhiyprytula)

Також він зазначив, що з роками їхнє кохання стало лише міцнішим.

"Моя менталка тримається на вас! Кажуть, що час впливає на стосунки. І то правда: Обійми стали міцнішими, поцілунки солодшими, розмови тривалішими. Особливо, після довгих розлук. 9 років - це хороший період часу, щоб на нього озирнутись і подякувати одне одному за прожите не марно спільне життя. Подякувати Богу за дітей, Силам Оборони за захист", - написав Притула.

Волонтер додав: він вірить у те, що після перемоги дружина дотримається обіцянки і вийде за нього ще раз.

"Кохаю до щему в серці і тамуючи подих, Катрусе! І дякую за цих неймовірних 9 років!", - підсумував Сергій.

Нагадаємо, Катерина Сопельник - друга дружина Притули. У шлюбі вони з 2015 року. Подружжя виховує двох донечок - 7-річну Соломію та 3-річну Стефанію. Також ведучий має 15-річного сина Дмитра від попереднього шлюбу. 

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