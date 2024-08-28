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"Люблю до глубины сердца". Сергей Притула трогательно поздравил жену с годовщиной брака

Сергей Притула (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

Шоумен и волонтер Сергей Притула щемяще обратился к жене Екатерине Сопельник в честь их особого праздника - 28 августа супруги празднуют девятую годовщину брака.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook-страницу знаменитости.

Так, Сергей поделился с фолловерами архивной фотографией 2015 года, сделанной в день их с любимой свадьбы.

Сергей Притула с супругой (фото: facebook.com/serhiyprytula)

На втором черно-белом снимке изображены лодоны членов его семьи.

"Делить пополам боль не менее важно, чем радость. И я благодарен тебе за то, что как бы ни было сложно, но твои ладони всегда тактильно или незримо на моих висках. И твои ладони, и детей. За которых, чутких и любящих, я тебе искренне благодарен", - обратился к Екатерине Сергей.

Семейная фотография Сергея Притулы (фото: facebook.com/serhiyprytula)

Также он отметил, что с годами их любовь стала только крепче.

"Моя менталка держится на вас! Говорят, что время влияет на отношения. И это правда: Объятия стали крепче, поцелуи слаще, разговоры продолжительнее. Особенно, после долгих разлук. 9 лет - это хороший период времени, чтобы на него оглянуться и поблагодарить друг друга за прожитую не зря совместную жизнь. Поблагодарить Бога за детей, Силы Обороны за защиту", - написал Притула.

Волонтер добавил: он верит в то, что после победы жена сдержит обещание и выйдет за него еще раз.

"Люблю до боли в сердце и затаив дыхание, Катя! И спасибо за эти невероятные 9 лет!", - подытожил Сергей.

Напомним, Екатерина Сопельник - вторая жена Притулы. В браке они с 2015 года. Супруги воспитывают двух дочерей - 7-летнюю Соломию и 3-летнюю Стефанию. Также ведущий имеет 15-летнего сына Дмитрия от предыдущего брака. 

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