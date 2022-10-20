Кохання вже майже на вашому порозі: хто зі знаків Зодіаку зустріне свою половинку до кінця жовтня
Гороскоп розповість, кому зі знаків Зодіаку неймовірно пощастить в особистій сфері у другій половині жовтня. Зірки та планети приготували несподівані сюрпризи та допоможуть отримати довгоочікуване щастя.
Кому астрологи обіцяють зустріч з половинкою у другій половині жовтня, розповіли у Meta.
Лев
Ви зустрінете близьку людину в найнесподіваніший момент. Стосунки розвиватимуться дуже швидко, і ця людина зробить вас щасливими.
А ті Леви, які вже у стосунках, будуть готові до серйозного кроку. Цілком імовірно, що рішення прийматиметься вже зараз, а весілля відбудеться у 2023 році.
Козоріг
Кохання в житті Козорогів наприкінці цього року вийде на перший план. Незабаром ви можете зустріти людину, яка виявиться вашою другою половинкою і принесе вам щастя.
Козерогам рекомендується бути відкритими для знайомств та стосунків – це суттєво допоможе налагодити своє особисте життя.
Водолій
Представники цього знаку Зодіаку вже давно не можуть знайти людину для серйозних стосунків. Але цієї осені все зміниться. Можлива зустріч з потрібною людиною, яка стане справжнім коханням.
А на початку 2023 року ця людина стане для Водоліїв найважливішою на всій планеті.
До речі, раніше ми писали про те, хто зі знаків Зодіаку буде у напрузі до кінця 2022 року.
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