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Кохання вже майже на вашому порозі: хто зі знаків Зодіаку зустріне свою половинку до кінця жовтня

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Четвер 20 жовтня 2022 06:45
Кохання вже майже на вашому порозі: хто зі знаків Зодіаку зустріне свою половинку до кінця жовтня Фото: Ці знаки Зодіаку зустрінуть своє кохання наприкінці жовтня (pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Гороскоп розповість, кому зі знаків Зодіаку неймовірно пощастить в особистій сфері у другій половині жовтня. Зірки та планети приготували несподівані сюрпризи та допоможуть отримати довгоочікуване щастя.

Кому астрологи обіцяють зустріч з половинкою у другій половині жовтня, розповіли у Meta.

Лев

Ви зустрінете близьку людину в найнесподіваніший момент. Стосунки розвиватимуться дуже швидко, і ця людина зробить вас щасливими.

А ті Леви, які вже у стосунках, будуть готові до серйозного кроку. Цілком імовірно, що рішення прийматиметься вже зараз, а весілля відбудеться у 2023 році.

Козоріг

Кохання в житті Козорогів наприкінці цього року вийде на перший план. Незабаром ви можете зустріти людину, яка виявиться вашою другою половинкою і принесе вам щастя.

Козерогам рекомендується бути відкритими для знайомств та стосунків – це суттєво допоможе налагодити своє особисте життя.

Водолій

Представники цього знаку Зодіаку вже давно не можуть знайти людину для серйозних стосунків. Але цієї осені все зміниться. Можлива зустріч з потрібною людиною, яка стане справжнім коханням.

А на початку 2023 року ця людина стане для Водоліїв найважливішою на всій планеті.

До речі, раніше ми писали про те, хто зі знаків Зодіаку буде у напрузі до кінця 2022 року.

А ще розповідали про те, хто зі знаків Зодіаку зможе розв'язати усі проблеми із грошима до кінця року.

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