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Любовь уже почти на вашем пороге: кто из знаков Зодиака встретит свою половинку до конца октября

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Четверг 20 октября 2022 06:45
Любовь уже почти на вашем пороге: кто из знаков Зодиака встретит свою половинку до конца октября Фото: Эти знаки Зодиака встретят свою любовь в конце октября (pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Гороскоп расскажет, кому из знаков Зодиака невероятно повезет в личной сфере во второй половине октября. Звезды и планеты приготовили неожиданные сюрпризы и помогут обрести долгожданное счастье.

Кому астрологи обещают встречу с половинкой во второй половине октября, рассказали в Meta.

Лев

Вы повстречаете близкого человека в самый неожиданный момент. Отношения будут развиваться очень быстро, и этот человек сделают вас счастливыми.

А те Львы, которые уже находятся в отношениях, будут готовы к серьезному шагу. Вполне вероятно, что решение будет приниматься уже сейчас, а свадьба состоится в 2023 году.

Козерог

Любовь в жизни Козерогов в конце этого года выйдет на первый план. Совсем скоро вы можете встретить человека, который окажется вашей второй половинкой и принесет вам счастье.

Козерогам рекомендуется быть открытыми для знакомств и отношений - это существенно поможет наладить свою личную жизнь.

Водолей

Представители этого знака Зодиака уже давно не могут найти человека для серьезных отношений. Но этой осенью все изменится. Возможна встреча с нужным человеком, который станет настоящей любовью.

А в начале 2023 года этот человек станет для Водолеев самым важным на всей планете.

Кстати, ранее мы писали о том, кто из знаков Зодиака будет в напряжении до конца 2022 года.

А еще рассказывали о том, кто из знаков Зодиака сможет решить все проблемы с деньгами до конца года.

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