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Кохання з продюсером: українські зірки, які стали музами своїх "босів"

Понеділок 11 березня 2024 20:32
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Кохання з продюсером: українські зірки, які стали музами своїх "босів" Настя Каменських і Віра Брежнєва (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Угода з продюсером може призвести до різних результатів, не тільки до успіху в музичній індустрії, а й до укладення шлюбу. Це, звісно, якщо пощастить. Приклади реальних любовних історій слугують підтвердженням цього.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, хто з відомих українок крутив роман зі своїм продюсером та врешті одружився.

При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: Вікіпедія.

Настя Каменських і Потап

Ця пара почала свою співпрацю як дует "Потап і Настя". Як стверджували пізніше самі зірки, на самому початку їхні робочі стосунки були доволі напруженими.

Однак поступово вони обидва відчули симпатію один до одного. Тривалий час знаменитості приховували свої романтичні стосунки й офіційно оголосили про них лише перед своїм пишним весіллям у Києві.

Нині ходять чутки, що співачка і репер розлучилися. Однак пара спростовує плітки.

Кохання з продюсером: українські зірки, які стали музами своїх &quot;босів&quot;

Настя Каменських і Потап (фото: instagram.com/kamenskux)

Тіна Кароль та Євген Огір

Євген Огір з’явився у житті співачки, коли вона тільки починала активно з'являтися на телебаченні та радіо.

Разом вони працювали над її музичним репертуаром і створенням відеоконтенту.

Згодом їхні робочі стосунки переросли у романтичні, Євген і Тіна стали чоловіком та дружиною, а згодом у них народився син Веніамін. Однак через 5 років Євген помер.

Виконавиця досі згадує чоловіка та сумує за ним.

Кохання з продюсером: українські зірки, які стали музами своїх &quot;босів&quot;

Тіна Кароль і Євген Огір (фото: instagram.com/tinakarol_fantina)

Віра Брежнєва і Костянтин Меладзе

Ходили чутки, що до того, як одружитися, співачка і продюсер таємно зустрічалися 10 років.

За цей час обоє мали свої власні сім'ї та виховували дітей. Та у 2015 році все таємне нарешті стало явним і пара таки зіграла весілля в Італії.

Однак після повномасштабного вторгнення РФ стали розповсюджуватися чутки про те, що між подружжям не все гаразд у стосунках через політичні погляди.

У жовтні артистка заявила, що вони з Костянтином розлучилися.

Кохання з продюсером: українські зірки, які стали музами своїх &quot;босів&quot;

Віра Брежнєва і Костянтин Меладзе (фото: instagram.com/meladzemusic)

Ольга Горбачова та Юрій Нікітін

Співачці не вдалося досягти великих успіхів в музичній індустрії, але в особистому житті у неї все чудово: Ольга двічі виходила заміж за свого продюсера Юрія Нікітіна, оскільки пара на деякий час розлучалася, але потім знову сходилася.

Знамените подружжя досі живе разом і виховує двох дочок.

Кохання з продюсером: українські зірки, які стали музами своїх &quot;босів&quot;

Ольга Горбачова і Юрій Нікітін (фото: instagram.com/gorbachovaolga)

Раніше ми розповідали про 5 українських зірок, які вдало вийшли заміж за мільйонерів.

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