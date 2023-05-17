Кохання без меж. Дівчина ходить на побачення у кожній країні і потім вибере собі чоловіка (фото)

27-річна Старлі Сантос із США поставила собі за мету зустрічатися з одним чоловіком у кожній країні, поки не знайде свого ідеального партнера. З ним вона має намір одружитися.
Про дівчину без комплексів розповіли у виданні New York Post.
За словами уродженки Флориди, її мета полягає в тому, щоб відвідати 100 побачень по всьому світу, не зупиняючись, навіть якщо вона закохається.
Сантос розповів, що вона завжди мала бажання подорожувати і жити як кочівник - і після здобуття освіти в коледжі вона знайшла роботу, яка дозволила їй це зробити.
Після цього молода жінка почала використовувати соціальні мережі, щоб знайомитись.
Розпочавши свою подорож у лютому, вона відвідала Чилі, Аргентину, Бразилію, Уругвай, Колумбію, Венесуелу, Індію, Таїланд, Індонезію, Філіппіни, Сінгапур та Америку.
Вона подорожує власним коштом, а побачення оплачують чоловіки.
Сантос сказала, що зазвичай вона проводить чотири або п'ять днів в одному місці та обмежується одним побаченням.
"Мені було цікаво, де ще у світі я могла б закохатися. Я ж ще молода", - каже Старлі.
Сантос заявила, що будь-яка людина, яка її цікавить, повинна бути з країни, яку вона зараз відвідує, але є винятки.
"Я знайомлюся тільки з місцевими, тими, хто народився та виріс у цій країні", - повідомила американка.
Сантос сказала, що всі потенційні наречені повинні бути згодні з тим, що вона знімає побачення, а потім публікує його у своєму TikTok. Якщо ні, то вона відмовляється від побачення.
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