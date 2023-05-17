Любовь без границ. Девушка ходит на свидания в каждой стране и потом выберет себе мужа (фото)

Как путешествует девушка

По словам уроженки Флориды, ее цель состоит в том, чтобы посетить 100 свиданий по всему миру, не останавливаясь, даже если она влюбиться.

Сантос рассказал, что у нее всегда было желание путешествовать и жить как кочевник - и после получения образования в колледже она нашла работу, которая позволила ей это сделать.

После этого молодая женщина начала использовать социальные сети, чтобы знакомиться.

Начав свое путешествие в феврале, она посетила Чили, Аргентину, Бразилию, Уругвай, Колумбию, Венесуэлу, Индию, Таиланд, Индонезию, Филиппины, Сингапур и Америку.

Старли Сантос путешествует по миру в поисках любви (Instagram/Starly Santos)

Она путешествует за свой счет, а свидания оплачивают мужчины.

Сантос сказала, что обычно она проводит четыре или пять дней в одном месте и ограничивается одним свиданием.

"Мне было любопытно, где еще в мире я могла бы влюбиться. Я же еще молода", - говорит Старли.

Сантос заявила, что любой интересующий ее человек должен быть из страны, которую она сейчас посещает, но есть исключения.

"Я знакомлюсь только с местными, теми, кто родился и вырос в данной стране", - сообщила американка.

Сантос сказала, что все потенциальные женихи должны быть согласны с тем, что она снимает свидание, а затем публикует его в своем TikTok. Если нет, она отказывается от свидания.

Девушка публикует все свидания в TikTok (Instagram/Starly Santos)