Кого заберут, какая зарплата? Ответы на часто задаваемые вопросы о всеобщей мобилизации

24 февраля в Украине началась всеобщая мобилизация с целью защиты территориальной целостности государства и мирных граждан во время войны. Спустя месяц после вторжения РФ мобилизационные мероприятия продолжаются и вызывают множество вопросов у украинцев.

Ответы на самые распространенные вопросы о мобилизации читайте в нашем материале.

Кто подлежит общей мобилизации

Согласно указу президента, с 24 февраля 2022 в течение 90 дней в стране проводится мобилизация для комплектования ВСУ и других военных формирований Украины.

Ей подлежат военнообязанные граждане и резервисты возрастом от 18 до 60 лет. Максимальный срок службы до 1 года.

Необходимые мобилизационные объемы на данный момент засекречены, однако всего предполагается 4 волны:

оперативный резерв - бывшие военнослужащие в возрасте до 40 лет, ветераны АТО, бойцы ООС. вторая очередь оперативного резерва - проходит с 15 марта, мобилизуют военнослужащих, проходившие срочную службу до 2014 года, служившие по контракту. Также мобилизуют военнообязанных других категорий. мобилизационный резерв - военнообязанные выпускники военных кафедр как офицеры запаса, не призывались во время предыдущих мобилизационных кампаний. общественный резерв - другие граждане, не имеющие ограничений по возрасту или состоянию здоровья.

Мобилизация женщин

Украинки, которые состоят на воинском учете по военно-учетным специальностям, могут быть призваны на службу во время проведения мобилизации.

Это касается наиболее дефицитных специальностей ВСУ, например, медицина, связь, радиоэлектроника, вычислительная техника, картография, аэрофотослужба, кинорадиомеханика, пищевая промышленность, финансово-экономическая деятельность и другие.

Фото: женщин могут мобилизовать на службу (facebook.com/NATO)

По словам замглавы Минобороны Анны Маляр, необходимости в мобилизации женщин в стране нет. На данный момент ни одна украинка не была призвана на военную службу во время мобилизации без личного согласия.

Не могут мобилизовать женщин, чьи родственники были убиты или похищены во время проведения антитеррористической операции.

Мобилизация, если есть маленький ребенок или беременная жена

В данном случае мужчина подлежит мобилизации. Не могут призвать на службу мужчину/ женщину, в одиночку воспитывающих ребенка до 18 лет, либо если в семье есть трое и более несовершеннолетних детей.

Также на службу не призывают мужчин и женщин, воспитывающих ребенка с инвалидностью, тяжелобольных детей (нарушения функций организма III-IV степени).

Не могут мобилизовать мужчин и женщин, которые являются опекунами, усыновителями, приемными родителями, попечителями, родителями-воспитателями и содержат детей-сирот до 18 лет и тех детей, которые были лишены родительской опеки.

Мобилизация, если не служил или снят с воинского учета

Украинцы, не проходившие военную службу, могут быть призваны во время мобилизации, если они не имеют возрастных и физических ограничений.

Стоит отметить, что данную категорию граждан не могут направить в зону активных боевых действий без подготовки. Сначала они проходят обучение в специальных центрах. Период учебы составляет от 7 до 20 суток.

Снятые с воинского учета по состоянию здоровья украинцы не подлежат мобилизации на основании заключения военно-лечебной комиссии.

Мобилизация, если находишься за границей

Граждане, которые на данный момент находятся за пределами Украины, не могут быть мобилизованы.

При этом после начала войны сотни тысяч мужчин добровольно вернулись на территорию Украины, чтобы стать на защиту своей страны.

Какая зарплата у мобилизованных

Мобилизованные получают статус военнослужащих и могут рассчитывать на соответствующие выплаты:

Минимальное денежное довольствие военнослужащего составляет от 10 тыс. грн.

За мобилизованным гражданином после призыва сохраняется рабочее место и гарантируется выплата средней заработной платы до окончания срока службы.

Во время военного положения мобилизованные на службу в ВСУ, Нацгвардию, ГПСУ, Службу внешней разведки, Главное управление разведки, ГСЧС, Управление государственной охраны, Государственную службу специальной связи и защиты информации, Государственную специальную службу транспорта получают дополнительное вознаграждение в размере 30 000 грн в расчете на месяц.

Для военнослужащих, которые принимают непосредственное участие в боевых действиях, размер дополнительного вознаграждения увеличивается до 100 000 грн в расчете на месяц, пропорционально времени участия в таких действиях и мероприятиях.

Фото: мобилизованным положены льготы и выплаты (Getty Images)

Что будет если не взять повестку

Повестка - письменный документ, который вручается после установления личности человека. Повестка считается полученной, если ее вручили лично или же на ней имеется отметка об отказе от вручения.

Независимо от наличия подписи на повестке, последствием неявки в территориальный центр комплектования (ТЦК) может быть направление военкоматом письма в правоохранительные органы. Также уведомить о необходимости прибытия в военкомат могут по телефону.

За неявку по вызову в ТЦК для определения назначения в военное время предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от ста до двухсот необлагаемых налогом минимумов - 1700-3400 грн (ст. 210−1 КУоАП).

Согласно статье 337 Уголовного кодекса Украины, уклонение призывника, военнообязанного, резервиста от воинского учета после предупреждения, сделанного соответствующим руководителем ТЦК та СП наказывается штрафом от 5100 до 8500 грн либо лишением свободы сроком от двух до пяти лет (ст. 336 УКУ).