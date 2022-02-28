Военным будут платить 100 тысяч гривен дополнительного вознаграждения в месяц

Кабинет министров Украины принял решение о повышении выплат военным. В случае участия непосредственно в боевых действиях дополнительное вознаграждение составит 100 тысяч гривен в месяц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ .

Согласно решению, в условиях военного положения военнослужащим ВСУ, ВСУ, Службы внешней разведки, Главного управления разведки Министерства обороны, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, Управления государственной охраны, Государственной службы специальной связи и защиты информации, Государственной специальной службы транспорта, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и полицейским, выплачивается дополнительное вознаграждение в размере 30 000 грн в расчете на месяц.

Военнослужащим, которые принимают непосредственное участие в боевых действиях или обеспечивают проведение мероприятий по национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии, находясь непосредственно в районах и в период осуществления указанных мероприятий размер дополнительного вознаграждения увеличивается до 100 000 грн в расчете на месяц, пропорционально времени участия в таких действиях и мероприятиях.

Семьям наших военнослужащих, погибших в этой войне, выплачивается единовременная денежная помощь в размере 15 млн грн, которая распределяется равными долями на всех получателей.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что военнослужащим, которые держат оружие в руках, будут платить по 100 тысяч гривен в месяц. Такая сумма будет выплачиваться, пока не закончится война.