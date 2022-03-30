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Как мужчинам уехать из Украины за границу: кому можно и какие документы нужны

Новина українською →
Среда 30 марта 2022 13:48
Как мужчинам уехать из Украины за границу: кому можно и какие документы нужны Фото: как мужчинам уехать из Украины за границу (facebook com DPSUkraine)
Автор: Людмила Жукова

В Украине во время военного положения запрещено покидать пределы страны мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет. Соответствующий указ подписал Президент Украины 24 февраля. Но есть исключения.

В материале Styler читайте, кто из мужчин может уехать за границу во время войны.

Кого касаются ограничения

Людей, которые имеют удостоверения об отсрочке от призыва и извещение о зачислении на специальный воинский учет (в соответствии с решением Правительства об утверждении перечня должностей и профессий военнообязанных, подлежащих бронированию на период мобилизации и на военное время);

которые имеют заключение военно-врачебной комиссии о непригодности с исключением из воинского учета;

на содержании которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет;

которые самостоятельно воспитывают ребенка (детей) в возрасте до 18 лет;

на содержании которых находится ребенок с инвалидностью в возрасте до 18 лет или совершеннолетний ребенок, который является лицом с инвалидностью I или II группы, до достижения им 23 лет;

усыновители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, на содержании которых находятся дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки, в возрасте до 18 лет;

заняты постоянным уходом за лицами, которые в нем нуждаются, в случае отсутствия других лиц, которые могут осуществлять такой уход;

которые выехали в другие государства на постоянное место жительства, что соответственно документально подтверждено;

соискатели профессионального и высшего образования, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, обучающиеся за рубежом по дневной или дуальной формам получения образования (студенты, слушатели).

Кроме того напомним, что пересечь границу на выезд из Украины могут военнообязанные или отдельные категории граждан в предусмотренных законодательством случаях, в частности:

  • водители, которые забронированы для осуществления международных грузовых перевозок, перевозок для нужд Вооруженных Сил Украины, медицинских грузов и грузов гуманитарной помощи, в соответствии с определенным порядком. Подробнее почитайте здесь.
  • люди с инвалидностью и лица, их сопровождающие.

Следует отметить, что все граждане, которые подпадают под исключение, должны иметь необходимые документы для подтверждения.

При этом в ходе мероприятий пограничного контроля будет проверяться их действительность и факт выдачи.

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